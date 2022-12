Posible adiós invernal por Courtois: gran contratiempo para Ancelotti

El extraordinario nivel ofrecido por Thibaut Courtois desde que se consumó su llegada al Real Madrid en 2018 le ha situado como un intocable para todos y cada uno de los entrenadores que han pasado por el banquillo del club desde esa fecha. Sus intervenciones han sido capitales para lograr los éxitos registrados en los últimos años y esto, como es fácilmente deducible, también ha impedido a otros guardametas de la plantilla blanca acaparar una mayor dosis de protagonismo, algo que podría tener un exponente radical próximamente con Andriy Lunin.

Acorde a la información que hemos podido saber en Don Balón, el guardameta ucraniano no está convencido de permanecer en Chamartín hasta el próximo verano asumiendo un rol tran secundario como el que atesora desde que regresó al equipo en 2020. Precisamente el alto nivel de Courtois obligó a este a salir hasta en tres ocasiones cedido a diferentes equipos en España, Real Valladolid, Real Oviedo y Leganés, y a su regreso son pocas las oportunidades que ha tenido para demostrar su amplio elenco de virtudes bajo palos.

De ahí que su predisposición a salir del equipo en este mercado invernal suponga un motivo de mucha preocupación para Carlo Ancelotti. Es cierto que no es la primera vez que Lunin destapa su idea de dejar el Bernabéu para buscar los minutos que por culpa de Courtois no está disfrutando, pero su adiós se preveía fechado para el próximo verano, no en enero.

A pesar de que tiene contrato en vigor, cada vez es mayor el convencimiento del ucraniano de poner tierra de por medio con el Bernabéu y, si alguna oferta logra satisfacer a Lunin próximamente, esto ocasionaría un gran contratiempo en los planes de Ancelotti.

A pesar de que el belga es indiscutible en sus planes, ya Courtois cayó lesionado el pasado 29 de septiembre por problemas de ciática y, atendiendo a lo tormentosas que pueden llegar a ser este tipo de lesiones, no disponer de un plan B de garantías podría tener efectos peyorativos para los intereses blancos esta temporada.

Solo queda esperar para saber si finalmente Lunin deja el equipo en enero y, por ende, si el club estima necesario lanzarse al mercado para subsanar su baja o directamente decide apostar por el portero del filial, Luis López, quien ya sabe lo que es ir convocado con Ancelotti.