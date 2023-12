Precio de risa de 2 futbolistas que llamó Florentino para olvidar a Cristiano y James Rodríguez

No corren tiempos de ilusión en Old Trafford a pesar de las altas inversiones realizadas por la directiva para cerrar nuevas incorporaciones durante el último lustro. Jugadores como Jadon Sancho o Donny van de Beek, quienes llegaron al club por más de 115 millones, no han logrado ofrecer el nivel esperado y esta situación se tornó aun más insostenible con la llegada de Erik ten Hag al banquillo.

La pérdida de peso del inglés y del neerlandés se traduce en una inactividad pasmosa que no solo ha aumentado la tensión existente en Manchester, sino que ha desencadenado que el United quiera traspasar a estos futbolistas en enero y, lo que es peor para los red devils, están dispuestos a asumir un precio de risa por su traspaso y aprovechando que la Juventus tiene una alta predisposición a hacer hueco a Van de Beek y Sancho.

Cuesta entender la caída en picado de estos dos futbolistas ya que hace no mucho tiempo atrás Florentino Pérez contactó con ellos para tantear su fichaje. La salida de jugadores como Cristiano Ronaldo o James Rodríguez, a pesar de que el colombiano terminó su etapa como merengue de una forma nada gratificante en el plano deportivo, obligó el mandatario español a buscar recambios de nivel en el mercado y no dudó en fijar su mirada en Sancho y Van de Beek, dos jugadores que venían de cuajar temporadas muy brillantes en las filas del Borussia Dortmund y del Ajax, respectivamente.

Eso sí, Florentino Pérez no terminó por realizar ofertas lo suficientemente llamativas para atar aquí a los reemplazos de Cristiano y James y posteriormente el Manchester United apareció en escena para poner sobre la mesa cantidades de millones que sí recibieron luz verde.

No obstante, solo a pinceladas el centrocampista neerlandés y el habilidoso extremo inglés han hecho frente las altas expectativas depositadas en ellos y ahora, tras vivir un calvario en este primer tramo de campaña, saben que podrán compartir destino si la Juventus ofrecer alrededor de 30 millones por el traspaso de ambos, una cifra que, según afirma de The Sun, aceptaría sin titubear el United.