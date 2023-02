Ancelotti se la juega hoy ante el Valencia: algo más que 3 puntos y 3 apuestas, habrá juicio

El Barcelona le está enseñando al juego intermitente de Carlo Ancelotti toda la crudeza del efectivismo: juegue bien o mal, el Barça gana y eso vale. Le valió al Real Madrid la temporada pasada, donde podía permitirse lujos debido al mal momento de sus adversarios, sin embargo el Barça en esta temporada lleva con la lengua fuera al conjunto blanco, que, como su míster, se la juega hoy ante el Valencia.

Deportivamente el Real Madrid tiene que ganar al cuadro ché, que ya no es de Gattuso, si quiere que la renta culé no se vaya a los ocho puntos, una distancia que con el este Barcelona de Xavi se antoja insalvable, pero no solo eso, el Madrid, que ante la Real Sociedad dio un paso al frente en su juego, necesita continuar en la buena senda, a la vez que llevarse los tres puntos, y la disputa por mantener el bloque duro en su esquema o dar entrada a la meritocracia es un asunto que se le va a mirar con lupa a Carletto esta noche (21.00, hora española)

Evidentemente hablamos del mal momento por el que pasan Vinicius Júnior y Karim Benzema, pero sobre todo Luka Modric y Toni Kroos, los cuales, en el once tipo, pueden quitarle el puesto a Camavinga y Dani Ceballos, los mejores junto a Rodrygo en los últimos tiempos. El francés tiene su puesto en la titularidad asegurado, ya que las lesiones de Mendy y Alaba hacen que su excepcional momento le haga bueno incluso para el lateral izquierdo, pero no así el sevillano y el brasileño.

El en once clásico de Carletto, Tchouameni, Kroos, Modric y Valverde sacan de la titularidad a Ceballos y Rodrygo, pero eso puede ser seriamente criticado esta noche si el juego no acompaña, no lo hace el resultado o suceden ambas cosas a la vez. Seamos claros, Rodrygo se ha ganado ser titular e incluso hasta el límite ser probado en la izquierda por Vinicius, que además nunca descansa, y Ceballos es el centrocampista más en forma del equipo con la excepción de Camavinga, de modo que sacar a las tres piezas de su momento sería, para muchos, un error. Y si eso ocurre y el Madrid no gana, se avecina torbellino. Con razón.