Primero De Jong, ahora él: Laporta lo regala y el Barça suelta lastre

Los intercambios de jugadores siempre son una herramienta que pueden ayudar a los traspasos… y más ahora que hay muchos clubes que se encuentra en una situación de penurias económicas. Ese es el caso del Barcelona, que ya ha desbloqueado su situación financiera pero que tiene que ir con pies de plomo para no gastar más de lo que debe y poder hacerse con todas las piezas que necesita para su plantilla. Por eso, la fórmula del trueque es una opción que se está planteando Joan Laporta para alguna de sus operaciones.

Los culés quieren reforzar la defensa porque no se fían del rendimiento que puedan tener, entre otros, Gerard Piqué o Eric García a lo largo de la temporada y por eso están buscando alternativas. Una de ellas, y de la que venimos informando en las últimas semanas en Don Balón, es la del central del Sevilla Jules Koundé. El francés ha demostrado ser un jugador fiable, potente como pocos en defensa e incluso uno de los mejores del mundo en su posición si está al máximo nivel.

Es cierto, no obstante, que el Barça no es el único equipo interesado en hacerse con los servicios del galo. El Chelsea ya lo intentó en el pasado mercado de invierno sin suerte y también este verano está tras sus pasos así que se presenta como un rival duro de pelar para los culés en este carrera por el defensa. Sin embargo, la entidad blaugrana tiene un as en la manga con la que otros no cuentan y que puede interesar mucho al Sevilla.

Se trata de la figura de Memphis Depay. Y es que tal y como informa el periodista Gerard Romero el Barça está considerando incluir al delantero como una nueva contraprestación a la oferta de fichaje de Jules Koundé. Joan Laporta tasa en unos 20 millones de euros al ariete por lo que su inclusión serviría para abaratar el coste de la operación que el Sevilla cifra en cerca de 65 millones de euros.

Depay es consciente de que va a tener de nuevo complicado ganarse minutos a las órdenes de Xavi Hernández y más aún si llegan más competidores en su misma posición como pueden ser Robert Lewandowski o Raphinha. Incluso la continuidad de Dembélé amenaza al holandés, que sabe que en Sevilla podría tener un mayor protagonismo.