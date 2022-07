Primero Umtiti, después Lenglet, Xavi se ceba ahora con el de La Masía

Mucho trabajo tiene que hacer todavía el Fútbol Club Barcelona en este mercado de fichajes. Pese a que ya llevamos varias semanas de movimientos, traspasos, salidas y renovaciones y el Barça incluso ha anunciado alguna venta y las incorporaciones de Kessié y de Christensen, aún hay muchas piezas que mover para poder confeccionar un proyecto ganador de cara a la temporada que viene. Y eso no pasa tan solo por el hecho de que Joan Laporta siga peleando por hacerse con los servicios, entre otros, de Robert Lewandowski, sino también por dar salidas de aquellos jugadores que ‘estorban’ en la planificación.

Uno de esos futbolistas que Xavi Hernández no quiere ver ni en pintura en los próximos meses en su equipo es Óscar Mingueza. El defensa no entra en los planes del técnico culé y tiene claro que debe desprenderse de él para aligerar peso en la plantilla y también para hacer lo propio en el plano económico, aliviando así la masa salarial del equipo. La llegada de Christensen le da un nuevo empaque a la zaga blaugrana y el entrenador catalán sabe que el ex del Chelsea tiene un nivel que le sitúa varios pasos por encima del jugador de La Masía, por lo que no le ve ya necesario.

De hecho, Mingueza comenzó la pasada temporada siendo muy protagonista en la defensa del Barça y contaba con la confianza plena de Ronald Koeman, pero con la llegada de Xavi Hernández al banquillo del Camp Nou su situación cambió de manera radical. El central, que también puede actuar como lateral derecho y así se ha visto en numerosas ocasiones, desapareció por completo de los onces iniciales y apenas gozó de protagonismo y minutos residuales con Xavi al mando, en lo que era ya una clara advertencia de que no contaba con él lo más mínimo.

Por delante de él aparecen Eric García, Piqué, Araújo y ahora de igual manera Andreas Christensen, toda vez que Lenglet y Umtiti parece que también tienen los dos pies fuera del Barcelona. A Mingueza le resta un año de contrato tan solo y por eso el Barcelona quiere traspasarlo y tratar de sacar algún dinero en concepto de traspaso. Su futuro parece, tal y como han apuntado varios medios, que está en Italia.