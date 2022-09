Problema a la vista: Koundé confiesa y trastoca a Xavi, Piqué se hunde

El partido de Champions que enfrenta al Barcelona contra el Viktoria Plzen viene marcado por las declaraciones de Koundé en la rueda de prensa previa al encuentro. El francés viene siendo de la partida en los últimos enfrentamientos del equipo, pero quizá en un puesto en el que no se esperaba que su presencia fuese algo más que anecdótica. Los problemas de Xavi en encontrar un lateral derecho de garantías, han motivado que el ex del Sevilla se haya afianzado en esa posición, algo sobre lo que el propio jugador fue preguntado por los medios en cuanto a si se siente a gusto asumiendo ese rol.

“Me encuentro bien, seguro que aún hay aspectos por aprender y mejorar pero estoy muy cómodo con el estilo que quiere el míster. Mi posición es central y lo prefiero, pero si el míster me pone así no me incomoda. Voy a intentar hacer lo máximo para cumplir", declaró Koundé ante su situación actual en el once azulgrana. Una posición en la que se espera que repita intervención hasta que el nuevo refuerzo culé, Héctor Bellerín vaya cogiendo ritmo para estar a disposición de Xavi lo antes posible.

Así mismo, Koundé está dispuesto a pelear por todos los títulos en su nueva etapa con el conjunto azulgrana: "El equipo está muy ilusionado por esta competición preciosa, que todo el mundo quiere jugarla y ganarla. Estamos en una buena dinámica y tenemos que empezar de la mejor manera para ganar este primer partido, hay que tomárselo muy en serio. Yo quiero ganarlo todo, cada competición. Con títulos estaré contento. Personalmente quiero seguir progresando", manifestó un jugador que hará su debut oficial en Champions con el Barcelona.

Por último, al ser preguntado por sus compañeros en la retaguardia culé, Koundé tuvo especial mención para Piqué, que vive un momento complicado y que la ubicación del francés como central le restaría aún más oportunidades en el equipo. Así mismo, a su admiración por el ‘3’, añadió que Eric García y Araújo son grandes futbolistas y que seguro que cumplirán igual de bien que lo vienen haciendo hasta ahora en el once de Xavi.