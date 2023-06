Problemón para Xavi y Ancelotti con dos de sus estrellas: sus suplentes se hartan y piden salida

Ser portero suplente en el Barça o en el Real Madrid suele ser muy complicado. Habitualmente, ambos equipos cuentan con algunos de los mejores arqueros del mundo y hacen imposible que por muy bien que trabaje el suplente, sea capaz de jugar más allá de algunos partidos de Copa del Rey. En este sentido, el futuro de Iñaki Peña y Lunin está más que en entredicho, ya que ambos son jóvenes y no se pueden permitir estar tanto tiempo inactivos.

Iñaki Peña, un misterio que solo Xavi puede resolver

El final de la temporada del Barça dejó muy claro que Xavi no cuenta para nada con Iñaki Peña. Ni tan siquiera cuando la liga estaba sentenciada el técnico egarense decidió dar una oportunidad al canterano. Todo bajo la intención de lograr que Ter Stegen batiera algunos récords que al final del día solo interesaban al meta alemán.

Con un final de temporada así, lo más normal sería que el mismo jugador se buscara una oportunidad lejos de Barcelona, como ya hizo en la temporada 21-22 cuando se fue cedido al Galatasaray, para jugar y ganar experiencia.

Además, al contrario del caso del Real Madrid, Peña no ha tenido ninguna actuación para echarse las manos a la cabeza, pues siempre que ha jugado ha transmitido seguridad y no ha cometido errores fatales para el equipo. Todo en conjunto hace ver que no hay otro motivo mas que el gusto del entrenador para justificar lo sucedido con Iñaki Peña, un jugador de la casa al que Xavi está tratando muy mal.

Lunin, de mal en peor

Por otro lado. está el Real Madrid, en ese caso Lunin sí que ha gozado de oportunidades por culpa de las lesiones de Thibaut Courtois. El portero ucraniano, lejos de ser esa gran promesa que era cuando llegó a Madrid, se ha quedado en un portero incapaz de salvar goles y que lejos de eso, encaja más de lo que debería. En este caso, al contrario del caso culé, Lunin se ha ganado a pulso su suplencia, ya que nunca ha sido capaz de responder a las expectativas.

Así pues, tanto Barça como Real Madrid tienen problemas muy similares con sus porteros suplentes. Mientras que en el Camp Nou no se le da la confianza que merece a Iñaki Peña, en Chamartín saben que Lunin no va a responder cuando se lo necesite