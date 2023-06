Ancelotti se asegura el plan B de Luka Modric ante su salida: sorpresón con un acuerdo inesperado

Jugar en el Real Madrid es un sueño más que complicado de cumplir. Además de llegar al conjunto blanco, es fundamental rendir también, a un buen nivel y tener un punto de suerte para ir ganando participación en los partidos. A veces no es solamente cuestión de talento, sino de intentarlo hasta que se logre, algo que está haciendo Dani Ceballos, que hasta ahora nunca ha podido consagrarse en la plantilla del Real Madrid. El español nunca ha sido tan importante como le gustaría, pero ahora, su momento podría estar cerca de llegar y es por ello por lo que ha renovado hasta 2027.

Modric libera un espacio para él

Con Luka Modric muy cerca de abandonar el Real Madrid, Dani Ceballos gana muchos enteros para convertirse en el jugador más creativo del centro del campo del Real Madrid. En este sentido, el de Utrera es el perfil más parecido al de Modric y de los pocos centrocampistas capaces de crear juego en estático, algo que todavía les cuesta a Jude Bellingham y Camavinga.

Y es que, con el fichaje del inglés, al Real Madrid no le quedará más remedio que apostar por una medular con Modric o Ceballos, o conformarse con tener una línea de medios formada por jugadores sin la capacidad natural de crear juego, algo que sí que tienen Modric y Ceballos.

Es por ello por lo que el español se puede encontrar con la gran oportunidad para triunfar definitivamente en Chamartín, con su renovación hasta 2027, el andaluz manda un claro mensaje y avisa que no se piensa rendir en el camino al sueño de ser un jugador clave para el Real Madrid.

Los números no acompañan a un Ceballos que pese a haber ganado peso en esta liga, todavía está lejos de contar plenamente para un Ancelotti al que parece que no le acaba de convencer el ex del Betis. Sin embargo, desde el parón por el Mundial de Qatar, ha ido ganando peso en el equipo, entrando más habitualmente como jugador de rotación. Algo que pese a no gustar del todo a Ceballos, indica que su trabajo está bien hecho pero no tan reconocido por su entrenador.