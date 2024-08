Prohibido perder la Champions League: el súper once del Atlético Madrid; Simeone elige ilusionarse

La suerte no ha estado con Diego Pablo Simeone en las instancias finales de Champions League que le tocó disputar con su querido Atlético Madrid, del cual también fue parte cuando era futbolista. Al mando del cuadro colchonero, ha estado muy cerca de tocar la gloria con la 'Orejona', pero el argentino sabe más que nadie que intentar está dentro de su filosofía que mantiene hasta el día de hoy. Y justamente, durante la pretemporada, Atlético confirmó hasta cuatro fichajes de peso para reforzar al equipo y darle alternativas al 'Cholo'.

Entre jugadores antiguos y recién llegados, el técnico deberá ordenar el equipo titular y tomar una decisión que provoque un inicio con el pie derecho en la temporada venidera. Los primeros en llegar al Cívitas Metropolitano fueron Robin Le Normand y Alexander Sorloth, después de semanas de negociación. Lo mismo ocurrió en las últimas horas con Julián Álvarez y Conor Gallagher, este último, haciendo todo lo posible para desvincularse del Chelsea y así probar una nueva liga.

Conor Gallagher ya es colchonero

La espera acabó para el volante inglés y su viaje se realizó con éxito. Gallagher puso pie firme hacia Madrid para cumplir con los protocolos para encaminar la firma, aunque esta se está haciendo esperar hasta resolver algunos detalles. Mientras tanto, el internacional con Inglaterra se dio una vuelta por el Cívitas; cabe precisar que el ex Chelsea firmará hasta junio de 2029.

Conor Gallagher visitó el Cívitas @Metropolitano mientras Atlético de Madrid y Chelsea FC ultiman su traspaso. pic.twitter.com/yKDEl9v3LA — Atlético de Madrid (@Atleti) August 9, 2024

El agregado de Julián Álvarez

El Atlético se ha dado el lujo de convencer a Julián Álvarez de que con Simeone su puesto está asegurado en la titularidad. Enseguida, el astro argentino le comunicó su decisión a Manchester City para convertirse en el nuevo pupilo del ‘Cholo’. El costo rodea los 75 millones de euros, eso sin contar los 20 en variables. De ese modo, el ex River Plate ya planifica su itinerario para enrumbarse a España.

El once de Simeone

Con la confirmación de las nuevas incorporaciones, Atlético Madrid ya tiene un once sólido y capaz de competir en la Champions League para incluso conquistarla. Es el único título que al ‘Cholo’ le falta y este once que armó ‘Score 90’ no tiene pierde: Jan Oblak; Robin Le Normand, José María Giménez, Axel Witsel; Rodrigo De Paul, Conor Gallagher, Samuel Lino, Nahuel Molina; Julián Álvarez, Antoine Griezmann y Alexander Sorloth.