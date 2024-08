Pep Guardiola genera incertidumbre; desconoce la decisión de Julián Álvarez: un mensaje para el '9'

Solo restan días para que el mercado de traspasos llegue a su fin y las cosas no pueden haberse puesto más calientes. A cada hora hay novedades, de regresos, nuevas incorporaciones y hasta retiros, pero, ante todo, sobresale la noticia que generó Julián Álvarez y su fichaje por el Atlético Madrid tras dos temporadas con el Manchester City. Justamente, Pep Guardiola estuvo al tanto de la situación cuando el argentino dio muestras de su incomodidad, a lo que el exentrenador del Barça solo optó por darle la razón, más no impedir que el ex River Plate se vaya a otro club.

Esta vez, las cosas se pusieron de cabeza, y resulta que finalmente Julián Álvarez se desvinculó oficialmente del equipo de la ciudad de Manchester para poner rumbo a Madrid. Guardiola, tras la pretemporada con su equipo, expresó su sentir sobre la salida inesperada, pero a la vez predecible, del delantero argentino. El estratega ordenó bien sus ideas y entre palabras de gratitud y admiración hacia su expupilo, también transmitió desconocimiento sobre su decisión de abandonar las arcas del City para asumir un nuevo reto en LaLiga.

Admiración hacia Julián

Guardiola no evitó que las preguntas sean referentes a la nueva aventura con Julián Álvarez con el Atlético Madrid de Diego Simeone, de modo que extendió sus expresiones para resaltar su gratitud hacia el gaucho. “En primer lugar, quiero expresar mi gratitud hacia Julián. Estuvimos dos años aquí y ganamos todo juntos. Su contribución ha sido enorme, ha sido parte inicial del once muchas veces y otras no le ha tocado tanto’’, mencionó el entrenador.

"ES INCREÍBLE EL AMOR QUE LE TENEMOS POR SU CONDUCTA... EL ATLÉTICO DE MADRID ES UN GRAN EQUIPO EN EUROPA... FUE UN PLACER TRABAJAR CON ÉL, APRENDÍ MUCHO DE ÉL"



Pep Guardiola se deshizo en elogios para Julián Álvarez y se refirió a la salida de la Araña



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/l8p81GHlar — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2024

Desconoce la razón

Tras el gesto de respeto de Pep hacia Julián, resaltó su desconocimiento sobre la decisión del sudamericano de irse a otro equipo, aunque también aceptó que es un nuevo reto para él. “Como digo siempre con los jugadores, él se quería ir, quiere nuevos desafíos’’, agregó. Después, reconoció la grandeza del ‘Aleti’: “El Atlético es un gran equipo en España, en Europa. Y cuando me sugirieron del club que se quería ir dije: “Ok, si quieres irte, está bien’’. Imagínense que se quede aquí cuando él no lo quiere’’.

El posible ‘9’ del City

Pep espera que el nuevo delantero colchonero encuentre lo que está buscando y vuelva a Manchester para que se saluden. Asimismo, confesó que aprendió mucho de él como jugador, que ahora deja un hueco importante en el ataque. Con Erling Haaland en total soledad, ni el mismo técnico se planteó traer a alguien para reemplazar al argentino. Será cuestión de días para saber si esto cambia.