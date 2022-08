Próximo KO en Madrid: Ancelotti se ceba con él, pero Mariano se queda

Es imposible que siga jugando en el Real Madrid y va a ser el siguiente descarte a ejecutar en la lista de transferibles. Es Reiner, el brasileño que por su condición de extracomunitario no tiene hueco en el conjunto blanco y que por lo tanto va a tener que volver a salir en una nueva cesión como ya hiciera en los dos últimos años en los que ha estado a préstamo en el Borussia Dortmund.

El atacante no está teniendo la misma suerte que sí se han ganado a pulso sus compatriotas Vinicius o Rodrygo, que llegaron a una edad similar pero que han sabido ganarse la confianza primero de Zidane y ahora de Ancelotti, por lo que el futuro de Reinier como madridista pinta mucho más negro al menos por el momento. Según ha contado recientemente la Cadena Cope, el próximo jugador a salir no va a ser ni Mariano, ni Marco Asensio, ni Ceballos, futbolistas que están en la rampa pero que tienen una situación mucho más compleja, sino que va a ser el sudamericano.

Todavía no se sabe muy bien cuál va a ser su destino. Ha habido varios acercamientos pero es cierto que el Real Madrid aún no tiene claro dónde se terminará marchando el atacante. Lo que sí está claro, es que Florentino Pérez todavía no se quiere desprender de él y, con contrato hasta el año 2026, cree que todavía tiene mucho margen de mejora y que puede seguir fogueándose en otros equipos para que, cuando llegue el momento, pueda regresar al Santiago Bernabéu como un jugador hecho.

Es por eso que en el Madrid no contemplan un traspaso sino que la única opción que tienen en la mente es la de que Reinier se marche de nuevo en calidad de cedido. Su marcha supondrá en cualquier caso un gran alivio para Carlo Ancelotti y para el club ya que se desprenderán de un futbolista que no puede jugar más allá de las cuestiones puramente deportivas, y eso era un problema que estaba empezando a incomodar al Real Madrid. Espera la entidad blanca, en cualquier caso, que esta no sea la última salida y siguen aguardando, de momento sin suerte, a encontrarle una solución a la situación de Mariano Díaz.