Punto fuerte del Real Madrid amenazado: Kroos y Modric no dan crédito

Una vez comenzado el campeonato, ha quedado claro que el Manchester United sigue necesitando de refuerzos para mejorar su plantilla. Las dos derrotas ante dos rivales teóricamente inferiores a ellos han activado la alerta en las oficinas de Old Trafford, y no se descansa con el objetivo de dar un nuevo impulso a la plantilla. Esta vez, miran a lo grande y según ‘The Athletic’, nada menos que al Real Madrid, al que pretenden desestabilizar con una suculenta oferta de 60 millones a un fijo para Ancelotti como Casemiro.



Lo cierto es que no paran de salir nombres en la agenda del conjunto mancuniano, que ha visto como en los últimos días se venía abajo su intento de hacerse con Rabiot de la Juventus. A ello hay que unir, el ya sabido por todos interés por Frenkie de Jong, que va camino de convertirse en el culebrón del verano y que no está ni mucho menos segura su continuidad en el Barcelona. Incertidumbre similar a la que se vive con Cristiano Ronaldo, al que recientemente señalan más fuera que dentro del club y que no se ve sin jugar la Champions la próxima temporada.



A decir verdad, el proyecto de Ten Hag parecía estar siendo de los más serios últimamente en el Manchester United, con la incorporación de jugadores de confianza para el técnico como Malacia, Lisandro Martínez o Eriksen. Pero, el mal arranque liguero ha puesto en tela de juicio a un técnico holandés que no se ha arrugado a la hora de manifestar que no contará con futbolistas que no estén al 100% mentalizados en el equipo. Pulso que podría haber ganado dada la intención de los ‘Red Devils’, según se publica desde Inglaterra, de no poner trabas a la salida de Cristiano Ronaldo.



Una situación a la que están muy atentos desde el Real Madrid, ya que el centro del campo es uno de sus mayores activos en el campo dada la gran compenetración entre Casemiro, Kroos, Modric. Un alemán y croata que se quedarían huérfanos en dicha parcela central si finalmente el brasileño acaba cediendo ante el importante interés del equipo de Old Trafford.