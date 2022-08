Cristiano se va: Simeone aparece de nuevo y el trueque gusta a Ten Hag

No hacen falta muchas más señales para comprobar que el Manchester United está dando ya por perdido a Cristiano Ronaldo. Ya hemos contado en Don Balón el malestar de su entrenador actual, Erik Ten Hag, con el astro portugués dado su bajo rendimiento en este arranque de Premier League y de hecho el técnico holandés ha dado luz verde a su marcha de Old Trafford porque ya no lo soporta más. Pero se hace todavía todo mucho más evidente cuando los red devils se siguen moviendo en el mercado de fichajes y lo que están buscando es un delantero que de forma clara llegue para sustituir la marcha de CR7... y parecen haberlo encontrado en LaLiga.

Apuntan desde la ESPN que en Manchester han mirado directamente hacia el Atlético de Madrid y que han elegido a Matheus Cunha como el reemplazo natural de Cristiano Ronaldo una vez que el portugués se marche. La noticia es una gran sorpresa porque Cunha no es ni siquiera uno de los jugadores importantes a las órdenes del Cholo Simeone ni uno de los futbolistas más desequilibrantes. De hecho, en el orden de prioridades para aparecer en el terreno de juego se sitúa en el cuarto o quinto escalón por detrás de Joao Félix, Griezmann, Morata e incluso Ángel Correa, por lo que sorprende que en el United vean tan claro esta apuesta por alguien suplente al que quieren darle un protagonismo especial.

Pero es todavía más sorprendente cuando podemos conocer que el Manchester United estaría dispuesto a desembolsar una cantidad cercana a los 50 millones de euros. Los red devils tienen claro que el brasileño es su hombre y van a apostar fuerte por él, si bien ya conocen de primera mano que el Atlético de Madrid precisamente no va a bajar de esa cifra de los 50 kilos y que por menos no se va a sentar en la mesa a negociar. La operación sería redonda para el Atleti, que el año pasado desembolsó apenas 26 millones por él.

Durante el verano se ha hablado además de la posibilidad de que Cristiano Ronaldo recalara en el Atlético de Madrid, algo que levantó mucha polvareda, pero ahora parece que los destinos de ambos clubes vuelven a unirse y quizás no vean mal un trueque entre Cunha y CR7.