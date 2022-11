Quiere volver al Barça: fichaje top de Laporta por Sergi Roberto

La posición del lateral derecho en el FC Barcelona ha sido una de las carpetas pendientes del equipo en las últimas temporadas. Desde que Dani Alves dejara el club catalán por primera vez, en 2016, los culés no han sido capaces de encontrar a una pieza de garantías para el carril derecho de la defensa, donde Sergi Roberto se ha terminado consolidando como un fijo, a pesar de no ser su posición natural.

Es por ello por lo que, desde hace un tiempo, la dirección deportiva de Laporta está monitorizando el mercado en busca de un lateral derecho que pueda cumplir y Arnau Martínez, como os contamos en Don Balón, es una de las opciones favoritas. Sin embargo, ahora los culés también conocen de primera mano que el deseo del futbolista del Girona también pasaría por regresar al FC Barcelona, donde ya estuvo en La Masía.

En este sentido, el propio jugador declaró en una entrevista para Esport 3 que le gustaría volver a vestir la camiseta del FC Barcelona: “Obviamente me gustaría volver al Barça, pero como me gustaría ir a cualquiera de los clubes grandes, que son los mejores del mundo. Cuando me fui del Barça fue duro y lloré algunos días, pero tengo que darles las gracias por haberme echado porque si no ahora no estaría aquí. Quizás estaría en el Barça y jugaría en el filial”, sentenció.

Con su hipotético fichaje, resulta evidente que los culés incorporarían a un futbolista que, a pesar de su corta edad (19 años), es ya una realidad en LaLiga Santander, donde ha disputado once partidos de los catorce jugados. En este sentido, el regreso de Arnau Martínez al Barça sería una buena operación deportivamente hablando, ya que el español es un futbolista que conoce a las mil maravillas el estilo de juego que propone Xavi y es muy inteligente tácticamente. Además, su fichaje también sería redondo para Laporta, ya que sería viable económicamente hablando pues su cláusula es, según informó Sport, de 10 millones de euros.

En cualquier caso, desde la perspectiva del FC Barcelona, resulta más que evidente que una de las posiciones que se tienen que reforzar con más urgencia es la del lateral derecho. Por lo pronto, el último fichaje que los culés hicieron para apuntalar la posición -el de Héctor Bellerín- tampoco está funcionando y es Sergi Roberto el que, hasta la fecha, ha convencido más a Xavi. Un Sergi Roberto que, recordemos, termina contrato en 2023.