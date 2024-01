Ratcliffe se carga a Casemiro y el United ofrecerá una millonada al Barça: opción que hunde a Xavi

La reconstrucción del Manchester United está en marcha desde este mercado de fichajes invernal y este asunto, en parte promovido por Sir Jim Ratcliffe, nuevo copropietario del club, interesa a más de un club tanto de la Premier League como de otras ligas, en este caso particular a un Barcelona al que le llega una tentación muy peligrosa para Xavi Hernández. El jugador que gusta en el Teatro de los sueños ha sido claro, pero las necesidades culés bien pueden forzar una salida que sería lapidaria en el club.

Mensaje claro, pero…

Como decimos, el mensaje del jugador culé que gusta al United y que llegaría a Old Trafford -al menos esa es la intención de los red devils- en el próximo mercado de fichajes veraniego en sustitución de Carlos Henrique Casemiro, al que el mismo magnate de Ineos le ha enseñado la puerta, es claro: no se quiere ir. Ahora bien, aquí entran a jugar fuerzas que superan a Frenkie de Jong, ese objeto de deseo del gigante de la Premier League del que hablamos y, por tanto, una posible venta millonaria para el Barça.

“Estoy en el club donde siempre quise estar, donde soñé”, decía De Jong al medio neerlandés NOS, sin embargo, el futbolista era más enigmático con sus otros mensajes: “como futbolista quieres ganar los grandes premios, yo aún no los he ganado. Todavía no he ganado los trofeos que quiero ganar y todavía no soy el jugador que quiero ser. Todavía hay margen de mejora y todavía tengo tiempo, pero me gustaría llegar lo más rápido posible”. Y el United lo quiere hacer dueño y señor de la medular de los diablos rojos, como aseguran varias fuentes inglesas.

Por tanto, más allá de que el United no parece el destino más atractivo para lograr éxitos, cabe preguntarse si el Barça, que tiene y tendrá problemas económicos en las siguientes ventanas, se puede permitir mantener a una de sus grandes estrellas y a la vez seguir luchando con el resto de grandes del viejo continente por el talento más pujante de los mercados. Seguramente no. Eso no significa que De Jong sea posible para los red devils, pero si no es él, otro tendrá que salir con toda probabilidad del Camp Nou y de momento la oferta de los ingleses por el de Gorcum promete ser importante.