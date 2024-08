Real Sociedad ya tiene al reemplazo de Robin Le Normand; llega del Borussia Dortmund: tiene 35 años

Real Sociedad utiliza sus últimos recursos para dar una fuerte noticia antes de que el mercado de pases llegue a su fin. La salida de Robin Le Normand hacia el Atlético Madrid dejó desequilibrada la zaga defensiva por más que Imanol Alguacil improvise con otros defensas. El campeón de la Eurocopa con España dejó un lugar que el cuadro de San Sebastián parece estar próximo a cubrir, y con cualquier jugador. La experiencia llama a LaLiga y el estadio de Anoeta también próximo a presumir a su adquisición.

El nombre para seguir es el de Mats Hummels, desvinculado desde el pasado 30 de junio de Borussia Dortmund tras varias temporadas vistiendo los colores del equipo con el que casi logra la levantar la Champions League hasta en dos oportunidades. Con 35 años y experiencia de sobra, el exdefensa del Bayer Múnich ya fue contactado por Real Sociedad y solo es cuestión de horas para que el germano acepte los términos.

El periodista Florian Plettenberg adelantó lo que ya no es un secreto a viva voz, que Mats Hummels se acerca a la Real Sociedad. Según el comunicador, el club presentó sus planes y números para convencer al futbolista. Fabrizio Romano, por su parte, detalla que la propuesta ya fue enviada, espera que se aceptada y que la luz verde por el lado del alemán se ejecute.

🚨⚪️🔵 Real Sociedad are closing in on Mats Hummels deal!



Formal proposal already sent and expected to be accepted, final details being sorted with Real Sociedad confident to get the green light and announce Hummels. pic.twitter.com/rZBMgxQRLf