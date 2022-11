Recado de Simeone a João Félix desde Qatar: "es un torneo cortito"

Diego Pablo Simeone no descansa, mientras el Atlético de Madrid se encuentra de vacaciones debido al parón de LaLiga provocado por el Mundial de Qatar, el técnico argentino ha decidido viajar a Doha para disfrutar del torneo, ver a su Argentina y participar en un acto homenaje a Diego Armando Maradona en el Espacio Conmebol. Allí, el técnico argentino atendió a los medios de comunicación y entró a valorar la gran actuación de João Félix en el partido ante Ghana y su respuesta no dejará indiferente al portugués.

“Le vi muy bien. Es un torneo ideal para él, cortito, donde se ve la belleza, la velocidad, donde te enamoran jugadores como él. Jugó con mucha personalidad jugando en consecuencia con lo que el equipo necesitaba y ha participado en los tres goles”, destacó Simeone.

Un torneo cortito, perfecto para João Félix. La valoración del técnico argentino es una clara referencia a la irregularidad con la que el jugador portugués rinde en el Atlético de Madrid que parece que desconecta en determinados momentos del campeonato. Simeone siempre le ha reprochado su falta de actitud, quizás gracias a estas declaraciones ahora sepamos que es porque el ex del Benfica no es capaz de aguantar el ritmo de competiciones tan largas.

Declaraciones con segundas intenciones que no llegan en el mejor momento teniendo en cuenta como está la relación entre el entrenador y el jugador actualmente. João Félix ha pedido salir y no quiere esperar al verano para hacerlo, quiere hacerlo este mismo mes de enero y son varios los clubes interesados en el portugués como Manchester United, PSG o Arsenal, el último en unirse a la puja del ex del Benfica, tal y como hemos publicado en Don Balón.

Su relación está completamente rota, su salida parece inevitable tanto a nivel deportivo, como económico, y el Mundial de Qatar es el escaparate perfecto para que el jugador se revalorice. El próximo duelo de Portugal será ante Uruguay. Un duelo que se antoja de gran importancia, ya que, una victoria ante los charrúas supondría la clasificación a los octavos de final del Mundial de Qatar.