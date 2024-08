Recibió críticas de su DT, Celta de Vigo le dijo basta y ahora tiene nuevo club: Leganés, su destino

La competencia de avecina en LaLiga, tanto Barcelona como Real Madrid y Atlético Madrid ya se ponen a punto para iniciar con el pie derecho y luchar por la conquista del campeonato. Pero también hay equipos que, si está claro que están lejos de estar en el nivel de los líderes, permanecer en primera división o, al menos hacer el intento, es un aspecto loable. En esa línea, el recién ascendido Leganés tiene la intención de hacer las cosas bien en su vuelta a la profesional después de cuatro años con un anuncio importante en cuanto a su zona del mediocampo.

El club dirigido por Borja Jiménez anunció este jueves una incorporación de peso, se trata de Renato Tapia. El pivote de 29 años estuvo en las últimas semanas buscando nuevo equipo tras su paso por Celta de Vigo, cuadro en el que estuvo por cuatro años, aunque la relación ya se había consumido. El experimentado mediocentro sabe lo que es afrontar nuevos retos y en Leganés querrá hacer historia. Esto sucede en medio de las críticas del seleccionador de la blanquirroja, Jorge Fossati, ante su dirigido por no ir a la cita futbolística con su combinado.

Tapia ficha por Leganés

Como bien lo había adelantado Santi Duque, de ‘El Partidazo de COPE’, que Renato Tapia ficharía por Leganés tras su paso por Celta. De ese modo, Leganés, en primera publicación de un libro del célebre Mario Vargas Llosa ya hacía sospechar de quien se trataría. A los minutos, la institución difundió un video del incaico dejando la siguiente frase: “Hola ‘pepineros’, ya estoy aquí’’.

Su paso por Galicia

Valorizado en 5 millones de euros según el portal Transfermarkt y con un amplio recorrido en Europa, Tapia vistió los colores de Willem II, Twente, Feyenoord y recientemente en Celta. Con los de Galicia disputó 120 encuentros y brindó dos asistencias. El gol le fue esquivo en 7,340 minutos que sumó, además de recibir 33 tarjetas amarillas.

Las críticas de su técnico

Tapia no asistió a la Copa América con la Selección Peruana, el conocido como ‘Capitán del Futuro’ acuñó su negativa al simple hecho de no tener garantías por parte de su Federación al no tener club. Esto podría conllevar a una lesión que, para Jorge Fossati, entrenador de la ‘bicolor’, significó poco. “Si Renato Tapia hubiese ido a la Copa América, si hubiese jugado, ¿ya no tendría club? ¿No habría sido mejor para él? A veces tomamos decisiones muy estrictas y no escuchamos’’, le dijo a GOLPERÚ.