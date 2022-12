Regreso navideño a España de Luis Suárez, el amigo de James Rodríguez

Uno de los mejores jugadores colombianos del momento es, junto a James Rodríguez y Luis Díaz, Luis Suárez, quien gracias a sus excepcionales años en el Granada pudo afianzarse en la élite europea y llamar la atención del Olympique de Marsella, club al que fue a parar de forma definitiva el pasado 20 de agosto a cambio de 10 millones de euros.

No obstante, las prestaciones del ariete cafetero de 25 años no están siendo todo lo gratificantes que esperaban en el conjunto francés y de ahí que su regreso a España esté tomando mucha fuerza en las últimas horas por la entrada en escena del Almería. Según apunta BeSoccer, el cuadro andaluz quiere hacer un hueco en sus filas a Luis Suárez en calidad de cedido aprovechando que el propio jugador no está gozando de apenas protagonismo en el Vélodrome y de que, en consecuencia, el Olympique de Marsella no pondrá excesivas trabas a la operación.

Es cierto que el jugador ha anotado 3 goles en tan solo 7 partidos disputados en el campeonato liguero, pero las cinco suplencias consecutivas acumuladas justifican su deseo de salir del club en el próximo mercado invernal y regresar a España como el mejor regalo navideño posible para el Almería.

Un motivo de peso

La salida de Umar Sadiq a las primeras de cambio para poner rumbo a la Real Sociedad dejó al equipo sin una referencia ofensiva de garantías y el regreso de Luis Suárez podría brindar un '9' de lujo a la parcela ofensiva del esquema de Rubi, técnico del equipo.

El objetivo del Almería, a fecha de hoy, es salvar la categoría y una gran parte de los problemas manifestados por el equipo en los primeros meses de campaña ha sido la ausencia de una referencia que sea capaz de aguantar balones, dar oxígeno a sus compañeros y, sobre todo, convertirse en un incordio para los zagueros rivales dando sensación de peligro constante.

El ariete colombiano cumple con todos estos requisitos y, aunque una compra definitiva no se contempla por parte del club blanquirrojo, su regreso por Navidad prestado por parte del Olympique de Marsella parece ser cuestión de tiempo: todo está listo.