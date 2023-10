Revelado, Florentino le tiende a Ancelotti dos cracks por delante del galáctico intocable de 100M

Ha sido recuperar a Vinicius Júnior y el Real Madrid de Jude Bellingham, porque no podemos menos que resaltar el papel capital del futbolista inglés en este arranque de temporada, ha dado un salto de calidad en el juego que se ha visto traducido en resultados inmediatos, el último en un campo complejo, como es el Diego Armando Maradona ante el Nápoles. Y precisamente allí es donde volvió a ponerse el foco en la pareja que Florentino le ha tendido a Carlo Ancelotti para que pueda usarlos por delante del galáctico intocable de 100M.

¿Por qué uno es intocable y los otros no?

Esa es la cuestión que se hacen no solo muchos aficionados del Real Madrid, sino el mundo del fútbol en general sobre los minutos de juego y confianza de que goza Rodrygo Goes, hoy tasado por Transfermarkt en 100 millones de euros, con respecto a otros dos integrantes bien validos de la plantilla merengue: Joselu y Brahim Díaz. Los dos jugadores españoles siguen yendo por detrás del sudamericano en protagonismo y oportunidades y sin embargo tienen mejores números.

Joselu los tiene porque ha marcado más en menos tiempo, y no solo eso, sino que su juego y características le han venido dando mucho al Madrid, cosa que han agradecido por ejemplo tanto Vini como Bellingham. Pero es que Brahim, que jugó en Champions League apenas 15 minutos, ha marcado los mismos goles que el de Osasco solo que en muchos menos minutos. Con ello, no pocas voces se pregunta si no merecen ambos quitarle el estatus al brasileño.

Datos sangrantes

De la plantilla del Real Madrid, solo Antonio Rüdiger ha jugado más minutos que Rodrygo Goes esta temporada. Tanto Vini como Bellingham o futbolistas como Eduardo Camavinga han jugado menos siendo mucho más importantes cuando lo han hecho. Rodrygo ha disputado 786 minutos por los 536 de Joselu y los 105 de Brahim; con todo, el primero ha hecho cuatro goles; el segundo, uno, los mismos que Rodrygo, y de nuevo este último fue infructuoso en una nueva titularidad, esta vez ante el Nápoles. Por tanto, ¿no es hora de un cambio?