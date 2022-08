Revés tremendo de Rodrygo: está fuera, Asensio y Hazard cogen el mando

Después de haberse hecho con el primer título de la temporada hace apenas unos días, cuando el Real Madrid se deshizo del Eintracht de Frankfurt en la Supercopa de Europa, parece que todo sigue siendo de color de rosa para los madridistas. Sin embargo, apenas faltan unas horas para que arranque una nueva competición para los blancos como es LaLiga, donde defienden el título de campeones, y el primer problema grande para Carlo Ancelotti ya está encima de la mesa.

Si en la final de la Supercopa Carletto pudo contar con todo el equipo y hasta se vio obligado a hacer un descarte (el señalado fue Odriozola, que no cuenta con la confianza del técnico), en esta ocasión las cosas no serán tan sencillas para afrontar el debut ante el Almería a domicilio. Y es que de forma obligatoria el míster va a tener que dejar fuera de la lista a Rodrygo Goes, que en el último día de entrenamiento previo se quedó trabajando en el gimnasio al margen del grupo y sobre el que posteriormente se hicieron realidad las sospechas de lesión. El brasileño arrastra unas molestias y en el Real Madrid no quieren forzarle, teniendo en cuenta que esto apenas va a empezar ahora, y sí guardar su condición física para que se recupere correctamente.

Rodrygo ya fue suplente, de hecho, en el encuentro de hace unos días ante el Eintracht. Su puesto en el once titular lo ocupó Fede Valverde, que además destacó por hacer un gran partido y se mostró como siempre incombustible, un portento físico. El brasileño entró al terreno de juego en la segunda mitad en sustitución de Luka Modric y contó casi con media hora de protagonismo, pero ahí terminó de resentirse de sus molestias y eso le impedirá estar en el debut liguero.

Esta es una temporada importante para Rodrygo, ya que espera seguir consolidándose y aparecer de manera más habitual en el once inicial de Carlo Ancelotti. Además, guarda la esperanza de ser convocado por Tite para ir con Brasil al Mundial de Qatar 2022 y eso pasa por tener protagonismo en todos y cada uno de los partidos, al igual que Vinicius. Ahora, quedará la duda de ver si Ancelotti sigue apostando por Valverde en el once inicial o por el contrario sorprende con Hazard o Marco Asensio, ya que ninguno de los jugaron ni un solo minuto en la Supercopa de Europa.