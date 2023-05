Revolcón a Laporta con un fichaje que parecía hecho: se queda sin credibilidad y Xavi se harta de él

El Barça comienza a tener problemas para fichar y no estamos ni en verano. La maltrecha economía culé obliga a la directiva a inventarse soluciones creativas para poder hacer realidad algunos de los fichajes solicitados por Xavi a lo largo de la temporada. Una de las peticiones, es Ilkay Gündogan, un futbolista que podría hacer las veces de Pedri o Frenkie De Jong en la medular blaugrana en caso de que estos cayeran lesionados o necesitaran descansar.

Mientras que el fichaje del mediocentro germano parecía cuestión de detalles, ahora según cuenta Sport, todo se ha torcido y su incorporación podría saltar por los aires ya que no cree en las promesas que le hacen desde la ciudad condal. Gündogan se está sintiendo una pieza clave en el actual Manchester City de Guardiola y un cambio de aires podría no ser la mejor decisión, ya que siendo capitán y un indiscutible en el posiblemente mejor equipo del mundo, no hay motivos aparentes para su salida.

Además, en el apartado económico el Barça nunca será capaz de igualar las condiciones que le puede llegar a ofrecer un club estado como lo es el City, que tiene dinero infinito. Por otro lado, el capitán del City sueña con levantar la Liga de Campeones y es consciente que no hay un mejor equipo que el suyo para lograr tal hazaña, pues el proyecto en Can Barça todavía está dando sus primeros pasos.

Por ahora, la oferta que le ha hecho el Manchester City es de 9 millones de euros, una cifra que el Barça le asegura que va a poder mejorar. Sin embargo, el jugador no se cree dichas promesas conociendo la delicada economía culé.

Así pues, se complica mucho un fichaje clave que Xavi había pedido a la directiva de cara a la próxima temporada, donde espera la incorporación de un mediocentro de calidad para competir con Pedri, Gavi y De Jong.