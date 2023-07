Revolución del Barça en los Estados Unidos: Koundé, Gündogan y Ansu Fati sorprenden en el 11 culé

Joan Laporta sigue sorprendiendo al barcelonismo y a Europa con su trabajo en el mercado de fichajes. Si bien, la economía blaugrana no hacía ser nada optimista a la afición del Barça de cara al mercado de fichajes de verano, el presidente culé ha logrado, en los primeros compases de julio, cerrar varias incorporaciones que podrían cambiar por completo la plantilla de un Xavi que a lo largo de la gira por los Estados Unidos deberá tomar decisiones en todas las líneas.

De vueltas con el drama del lateral derecho

Lo del Barça con el relevo de Dani Alves es el cuento de nunca acabar. El conjunto blaugrana lleva más de ocho años buscando un lateral diestro capaz de hacerse con la titularidad de manera sólida, algo que nunca ha acabado sucediendo y que no apunta a suceder en la 23/24. En este sentido, Koundé ha dejado claro que no quiere volver a ser el sacrificado y obliga a Xavi a tomar una decisión crucial sobre la que todavía no hay respuesta y donde puede entrar un Sergiño Dest al que, ante la ausencia de ofertas, no le queda otra opción que luchar por un puesto en el equipo de Xavi siendo el único lateral derecho natural de la plantilla.

Sin Busquets y con Gavi y De Jong en duda

La medular es la línea que mayor seguridad debe generar a los culés. Con la llegada de Oriol Romeu e Ilkay Gündogan, Xavi cuenta con muchas opciones para formar una medular a medida para cada partido. Sin embargo, solo hay un once de gala y cuatro puestos para seis cracks. En este sentido, con Kessié descartado, el técnico blaugrana deberá sacrificar a Gavi o a De Jong para poder dar cabida a un Gündogan que llega para ser tan intocable como Pedri.

Por su parte, Oriol Romeu parte como teórico mediocentro titular ante la gran ausencia de Sergio Busquets.

La delantera llena de dudas e ilusiones

A diferencia de las otras zonas del campo, la delantera es la que más dudas ha generado en can Barça. Lewandowski y Ousmane Dembélé parten como teóricos titulares para los dos puestos de arriba. Sin embargo, la continuidad de Ansu Fati abre un nuevo frente. Y es que Xavi no se puede dar por vencido con el heredero del 10 del Barça. En este sentido, el español podría ser el tercero en discordia en una delantera que necesita más gol y cuyos suplentes no convencen a Xavi.