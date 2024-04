Rodrygo por fin habla de su salida por Kylian Mbappé y City, PSG, Liverpool y United mueven ficha

Haciendo números y mirando el día a día del Real Madrid, no hace falta ser un genio para ver dos posibilidades tácticas si Kylian Mbappé ficha por este Real Madrid, y en una Rodrygo Goes tiene cabida (jugando con Bellingham de centrocampista puro), pero no en la otra (con nuevo tridente, con el inglés, el galo y Vini), que por otro lado sería la forma más equilibrada de introducir al genio del PSG. Por eso la salida de Rodrygo, uno de los jugadores con mayor tasación de mercado en la plantilla merengue, ha sido objeto de atracción dentro y fuera de Madrid de cara al mercado de fichajes de la 24/25, lo que incluye a gigantes con ambición en este asunto; léase, City, PSG, Liverpool y United. Hasta ahora.

Papel de nuevo clave; contrato en vigor

No han sido pocas voces las que han promulgado que, si la apuesta por el crack de Bondy se hacía efectiva, el Madrid se vería empujado, estratégica y económicamente, a vender al delantero de Osasco, más que nada por esa ausencia de sitio en un once hipotético blanco en la 24/25 y por su precio, que en una hipotética salida al mercado rondaría los 120-150 millones de euros. Pero llegado el momento caliente de la temporada, Rodrygo ha respondido sobre el campo y también ante los micrófonos.

“Amo mucho este club. Espero que mi futuro esté siempre aquí”, dijo a beIN SPORTS , asegurando sobre Carlo Ancelotti que “es como un padre para mí". Es decir, se acabó el debate: el jugador tiene contrato de larga duración (2028), no piensa marcharse y el Madrid no forzará esta situación, de modo que las salidas para hacer hueco a Mbappé van por otros lares.

Dicho esto, equipos interesados en el brasileño, conjuntos de potencia deportiva y económica, como Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool y Manchester United ya saben que deben mirar lejos de Madrid la respuesta en ataque que buscaban en Rodrygo; el brasileño está más que dispuesto y preparado para luchar un puesto en el once merengue con y sin Mbappé.