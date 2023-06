Ronaldo petrifica a Griezmann y Simeone con otro negocio millonario del Al-Nassr por un llamativo 9

Karim Benzema ha protagonizado el último bombazo en el mercado de traspasos ya que el jugador francés ha decidido dejar de lado la posibilidad de seguir en el Real Madrid hasta 2024 para poner rumbo al Al-Ittihad, club que ha puesto sobre la mesa unas condiciones económicas prácticamente irrechazables.

No obstante, podría no tarda mucho el Al-Nassr, otro de los clubs referenciales del país, en contrarrestar el fichaje Benzema con otro ‘9’ que, aunque no ha brillado de una forma tan espectacular como el exfutbolista del Real Madrid, cuenta con muchos equipos interesados en contratar sus servicios, especialmente el Atlético de Madrid: Wilfried Zaha.

Ayer comentados con Don Balón que el Cholo Simeone ha trasladado a las oficinas del club su idea de contar con el delantero costamarfileño la próxima campaña como acompañante de Antoine Griezmann en parcela ofensiva del equipo, pero el técnico argentino se ha llevado una tremenda desilusión tras conocer la imponente oferta realizada por el Al-Nassr al futbolista, 50 millones por tres temporadas, una oferta con la que el conjunto español no puede competir.

Actualmente Zaha se encuentra sin equipo tras finalizar su contrato con el Crystal Palace, club que ha intentado cerrar su renovación por todos los medios, pero ahora nada parece poder impedir que sea Cristiano Ronaldo la estrella que presencie la llegada del jugador. A pesar que este todavía tiene 30 años y varias ofertas deportivas llamativas en Europa para pelear por retos ambiciosos, el Al-Nassr tiene todo de cara para concretar otro golpe millonario al mercado con su fichaje… y podría no ser la última gran operación que anuncie el club saudí este verano.

Otros jugadores como Sergio Busquets, Jordi Alba, Philippe Coutinho o Eden Hazard también se encuentran en la órbita del Al-Nassr, club que quiere componer, con Ronaldo como gran estrella, un equipo capaz de dominar la competición nacional.