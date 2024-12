Rubén Amorim regala por 6 meses a su mediocentro y la Real Sociedad lo quiere de blanquiazul tras la Navidad

Rubén Amorim quiere hacer limpieza en el Manchester United y para ello debe empezar a prescindir de ciertas piezas, entre ellas, un mediocampista que llegaría gratis en verano a cualquier equipo que lo desee y que, dados sus minutos actuales, podría salir cedido hasta final de temporada, también a coste 0. Y esto último interesa a la Real Sociedad.

Habría que acordar cuál es la cuantía y la forma de pago de su salario, que los txurri-urdin no pueden asumir, pero desde luego si el United pretende hacer hueco entre sus fichas y lo hace a un coste sencillo para la escuadra vasca, sí, la Real Sociedad está interesada en el internacional danés. Efectivamente hablamos de Christian Eriksen, el cual pasa directamente a estar en el mercado.

Eriksen comenzó de la mejor manera con Amorin, siendo titular el 24 de noviembre contra Ipswich (1-1), pero esa apuesta del portugués fue mero artificio porque el danés ha desaparecido completamente de sus planes desde entonces, y ahora no llega la noticia de que el preparador luso lo ha puesto en su lista de transferibles.

