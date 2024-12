La Real Sociedad le enseña la puerta antes de recibir al Dinamo y arruina los planes del FC Barcelona

La respuesta de Imanol Alguacil sobre Umar Sadiq nos ha permitido saber que su salida está más cerca de realizarse que nunca, situación que va a inminscuirse entre otra posible operación que afecta al FC Barcelona y que, ante la inminente libertad del jugador nigeriano, cambia totalmente los planes culés.

Y los cambia porque el Sevilla FC era quien iba a pescar en la entidad azulgrana durante este invierno -para, de paso, quitarle un problema de encima al Barça-, pero ahora prefiere acercarse al futbolista realista, que cumple mejor con la demarcación de punta puro.

La Real no cuenta con él; el Sevilla, sí

En la rueda de prensa previa al partido ante el Dinamo, de la Europa League, Imanol Alguacil fue claro y contundente sobre el delantero africano, lo que da vía libre al Sevilla FC a tantear esa opción, que es como decir que dejan de lado la opción que en la capital hispalense planeaban en can Barça con Ansu Fati.

“Sadiq lo estará pasando mal porque su rendimiento es el que es. Siempre digo que no tengo ninguna queja sobre su comportamiento y compromiso, es élite y lo único que hago es poner el mejor once posible. No está jugando porque entiendo que hay otros que me van a dar más. Está entrenando mejor que nunca, está mejor que nunca, pero soy el responsable de la marcha del equipo y decido según lo que veo”, decía el míster vasco sobre Sadiq y su futuro en la Real Sociedad.

Futuro incierto, como su estado físico

La Real Sociedad no va a poner ni un pero a la marcha en enero de su delantero centro, aunque sea una salida en calidad de cedido y prefieran venderlo, por tanto las dificultades del Sevilla en lo económico se verían cercenadas y, por tanto, la operación puede realizarse sin trabas.

De ser así, García Pimienta tendrá al nueve que busca, aunque eso deje de lado a un Ansu Fati que si bien ilusionaba en el Sánchez-Pizjuán a ciertas voces, es verdad que a otras las llenaba de dudas. No es para menos, el canterano culé es un futbolista de cristal, marcado por las lesiones y que anda muy lejos de su mejor versión desde hace bastante tiempo. De modo que, en igualdad de condiciones, en Sevilla prefieran apostar por Sadiq; Fati es problema del Barça. Y de los gordos.