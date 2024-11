Rubén Baraja propone a Peter Lim una ganga de LaLiga como recambio de Mosquera, ahora o nunca

Rubén Baraja y el Valencia ya sienten el aliento del Real Madrid y otros clubs ricos por Cristhian Mosquera, de modo que van a reactivar la opción que intentaron en verano, para ellos una auténtica ganga en LaLiga EA Sports a la que, eso sí, Peter Lim debe dar el impulso final.

Y si cabe, la operación por Juanma Herzog puede tener más sentido ahora que lo del internacional español se calienta y lo del joven jugador de la UD Las Palmas alcanza un punto muerto en el cuadro insular: ha vuelto al banquillo, no juega y está frustrado.

Los hechos en los que Baraja y el Valencia quieren ser reincidentes

Varias fuentes publicaron que el pasado verano tanto el equipo che como el Atlético de Madrid hicieron ofertas en firme por el jugador tinerfeño de 20 años, siendo la del Valencia una propuesta de unos 2,5 millones de euros y la de los del Metropolitano más o menos por el doble de esa cantidad. Ambas fueron rechazas.

No obstante, así como los rojiblancos pierden de vista esta operación para focalizar su atención en otras, como Álex Baena, el Valencia insiste, sobre todo si Peter Lim da luz verde a esta vía de negociación, que puede ser perfecta para sus intereses, sobre todo si Mosquera finalmente sale del equipo.

Sin minutos y con gran proyección

Como sucede con el alicantino, Herzog también es una pieza nacional, joven y de enorme proyección, de modo que ganar dinero con uno para invertir parte o el todo en el otro supone una apuesta casi segura. Pero es que, además, Diego Martínez ha relegado al canario al banquillo en favor de Suárez y McKenna, de modo que el jugador es partidario de escuchar ofertas.

El problema en este asunto, como es lógico, vuelve a ser Las Palmas, que no quiere deprenderse del futbolista pese a que no tiene minutos. Hay fórmulas para conseguirlo, aunque Baraja prefiere que la compra sea la hoja de ruta a seguir, no obstante, podría ser un refuerzo invernal y hasta el final de temporada llegado el caso.