Saltan chispas en la La Liga: Pellegrini vs Bordalás y la mala relación de un crack con su míster

El fútbol de José Bordalás siempre ha estado en el punto de mira desde que el técnico logró ascender al Getafe en la temporada 2016/2017. Ya ahí había tenido polémicas con varios clubes de la Segunda División española. Mas, estar en la primera categoría del fútbol español hizo que saltasen las alarmas en varios clubes de los veinte que componen esta categoría.

Así, unido al reciente movimiento que reclama más minutos de juego efectivo, son varios los jugadores, entrenadores o representantes de instituciones deportivas los que se suman a señalar al Getafe de Bordalás como un equipo "sucio" que trata de entorpecer el juego del rival a base de faltas constantes, provocaciones o pérdidas de tiempo. Manuel Pellegrini ha sido el último en sumarse a ese grupo después del resultado de 1 a 1 vivido en el Coliseum el sábado 21 de octubre.

"El Getafe juega al límite del reglamento. Hubo 6-7 manotazos. Sabíamos a lo que veníamos", afirmó el entrenador del Betis tras el encuentro.

Bordalás fue preguntado por ello en dos ocasiones. Una de ellas en los micrófonos de Dazn donde dijo: "Es un discurso aprendido. Un corta y pega y,obviamente, con un objetivo claro de justificar siempre cuando no te ganan". Y la segunda de ellas en rueda de prensa siendo un poco más largo en su argumento y añadiendo más matices: "Límite del reglamento.. siempre es lo mismo. Hay un objetivo, lo tenéis todos claro. Se intenta condicionar y si no te ganan se recurre a ello. Respetamos a todos los rivales. Si un rival juega en bloque bajo se dice que ordenado, si lo hace el Getafe es defensivo. Si el rival va ganado y se demoraron, ha sabido gestionar. Si lo hace el Getafe ha perdido tiempo. Un discurso que no me afecta, ¡papá!".

Jonathan Viera fuera de la lista

Jonathan Viera se queda fuera de la lista de convocados para el encuentro de mañana que tendrá lugar entre Las Palmas y el Rayo Vallecano, según informa Marca. Un hecho que acrecienta las informaciones que afirman que la relación entre el crack canario y su técnico, García Pimienta, está rota. La justificación son motivos personales, pues Jonathan Viera a dicho al club que no tiene la cabeza centrada en el fútbol.

Mas, esto coincide con el cambio de rol que ha sufrido el futbolista y que no le ha gustado. El "21" de Las Palmas ha sido suplente las dos últimas jornadas y el equipo ha logrado dos victorias.