Sávio y Vinicius se retan y Ancelotti tiene un problema con Bellingham y Rodrygo Goes: es decisivo

Si el Real Madrid consigue vencer y convencer, por ese orden, en Montilivi, teóricamente el peor y más complicado escenario en estos momentos de toda LaLiga EA Sports, habrá dejado atrás los fantasmas despertados en el Metropolitano y que solo en parte aplacó ente Las Palmas. En dicho partido habrá muchos focos puestos en duelo de Sávio y Vinicius, dos de los más grandes encaradores del momento, y también en la posición de Bellingham y Rodrygo Goes en el esquema de Carlo Ancelotti.

Vuelta al rombo o cambio a otro sistema

Jude Bellingham es el hombre que con sus 20 años de puro talento ha cambiado él solo el esquema del Madrid, que ha pasado a jugar con una posición que antes no existía, la del mediapunta, sin embargo eso conlleva infinidad de problemas defensivos para los merengues, unos de los que no se ha sabido defender en lo que va de temporada, por eso ahora que vuelve Vinicius (que estuvo lesionado) y Bellingham (que no jugó ante los canarios), tras el malísimo arranque de Rodrygo, la pregunta es si cambiará el míster italiano de formación.

Con Bellingham y Vinicius sobre el césped, una de las opciones es volver al 4-3-3 dejando al inglés parte de la banda derecha, que podría verse permutada con las subidas de Fede Valverde; en tal caso, parece claro que la apuesta por Joselu como nueve puro parecería lo más sensato. Sobre esta idea, Rodrygo caería al banquillo y Tchouameni y Camavinga serían el doble pivote, con permiso de Kroos. Otra opción, si verdaderamente quiere cambiar Carletto, es fortalecer la medular.

En tal caso, el alemán o Modric, quizá Ceballos, reforzarían la dupla francesa, cayéndose igualmente del once Rodrygo, pero en este caso también Joselu, en lo que sería una apuesta absoluta por el control del esférico. Sea como fuere, el Girona, líder de Primera División (a expensas de lo que haga el Barça hoy), y su estrella, Sávio, seguido ya por el Real Madrid, ponen a prueba a un Madrid que volverá a tener a su pareja de oro en ataque, Vini y Bellingham, de modo que solo resta saber qué espera hacer Ancelotti con los problemas que han tenido el rombo y Rodrygo.