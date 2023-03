Se fue del Real Madrid de un portazo y pide volver: 4 Champions y Florentino dictará sentencia

Fuera del Real Madrid hace mucho frío, son pocos aquellos que han dejado la entidad blanca para ir a un lugar donde han ganado más títulos. Uno de estos casos donde el jugador se arrepiente es el de Raphael Varane, el central francés abandonó Chamartín hace dos temporadas y no ha vuelto a ser ese defensor dominante que conquistó cuatro veces Europa junto a Sergio Ramos formando una de las mejores duplas de la historia.

El paso de Varane por el Manchester United no está siendo un camino de rosas, las lesiones y las dificultades para adaptarse a un estilo de juego diferente le pasaron factura llegando al punto de parecer que ya no era el mismo. Ahora, casi dos años después de tomar la decisión de dejar Madrid, el francés ha asegurado que estaría encantado de regresar a la capital española: “No habrá otro equipo. Terminaré la carrera en el Real Madrid, Manchester United o en el Lens, los únicos equipos en los que he jugado”.

En este sentido, el que fuera uno de los mayores éxitos del equipo de scouting del Madrid se ha prestado para regresar a la entidad blanca antes de retirarse. Sin embargo, faltará ver si por parte de Florentino existe la misma predisposición a una segunda parte. El presidente blanco no suele ser partidario de las segundas partes, ya pasó con Cristiano Ronaldo. El portugués se ofreció en múltiples ocasiones y siempre encontró un no por respuesta, sería sorprendente que fuera distinto para Varane.

El rendimiento del francés en el United no comenzó siendo el esperado, pero en la presente temporada ha impuesto su talento y se ha convertido en uno de los pilares del equipo junto a Lisandro Martínez. El francés ya suma 2.104 minutos siendo una pieza importante para entender el gran cambio que ha hecho el Manchester United, pasando de ser un equipo muy flojo a uno de los más fuertes de Europa.

Así pues, Raphael Varane ha dado el primer paso para su regreso al Real Madrid, algo que por ahora parece muy complicado, dado que los blancos cuentan con una nómina fiable y amplia de centrales con Militao, Alaba, Rüdiger y Nacho. De modo que todo está en manos de Florentino.