Ancelotti y James Rodríguez lo saben, el Madrid aparca a Raúl González y repite la jugada a Zidane

Venimos contando como el interés del Real Madrid por Xabi Alonso está creciendo de forma exponencial en las oficinas del Bernabéu, y en efecto así es. Como no puede ser de otra forma el ruido -inevitable conforme se acerca el verano y, antes que ello, la Liga de Campeones, que es quien marca el futuro del actual técnico del Real Madrid- se trata de evitar de puertas afuera pero el club blanco no pierde ojo al posible recambio de Carlo Ancelotti.

Deseo del mandatario

Florentino Pérez no ha olvidado que le salió excesivamente bien la jugada de cambio de entrenador cuando se fue Zinedine Zidane, de común acuerdo entre las dos partes, con Carlo Ancelotti, que le ha colmado de éxitos en temporada y media, pero no lo olvidemos: el italiano no era ninguna de sus opciones para el banquillo y esa idea primigenia ahí queda en el mandatario. Recordemos, el Madrid fue a buscarlo al Everton, que por entonces tenía el italiano en sus filas y a James Rodríguez como una de sus estrellas, y ahí se forjó la alianza: la llamada del club blanco fue irrechazable para el transalpino.

Misma estrategia

Con el Bayer Leverkusen y Xabi se pretendería lo mismo, el Madrid tentaría, llegado al caso, a su ex jugador para ver si le cuadra el proyecto blanco y lo haría desde el primer momento, para poder planificar la temporada con cierta holgura. Alonso tiene contrato hasta 2024. Esto, como no puede ser de otra forma, afectaría totalmente al futuro de Raúl González en el Madrid, ya que muchos le ven como la sucesión evidente por su trabajo en el Real Madrid Castilla, pero tal vez Alonso sea el más indicado en estos momentos.

Creen en el Madrid, sin haber tomado decisión alguna, vaya esto por delante, que el estilo de juego de Xabi cuadra a la perfección con el diseño de plantilla del que dispone el Real Madrid y que los jugadores que se pretenden podrían servir a esa causa. Sea como fuere, tendremos en cada uno de los duelos que quedan hasta final de temporada en la Champions League para el Madrid, una nueva oportunidad de saber cuánta fuerza toma esta vía: si Ancelotti cae en Europa, la senda de Xabi se activará.