Se le escapó al ‘Cholo’ Simeone y se cansó de estar de cedido: Porto, al rescate para firmarlo

Atlético Madrid ha establecido sus prioridades para esta temporada que se avecina y promete ser una de las mejores. El club que dirige Diego Simeone está a poco de firmar a Conor Gallagher después de la venta de Álvaro Morata. Ahí no ha quedado la situación, el siguiente gran objetivo es Julián Álvarez. Sin embargo, los colchoneros no supieron darle prioridad a otros proyectos como lo es Nehuén Pérez, quien pasó de club en club y ahora su lugar está en Portugal.

El defensa argentino de 24 años llegó a Madrid para marcar la diferencia, pero el entrenador y el cuerpo técnico decidieron que agarre más experiencia. Con una edad madura y en plena forma física, Udinese decidió apostar por el formado en Argentinos Juniors. Y después de tres temporadas cumplidas, el gaucho no lo pensó dos veces y decidió que su carrera continué en el histórico Porto. Él está de acuerdo y el club mencionado inició las gestiones para hacer oficial su fichaje.

El viernes empezó con una noticia que abre las puertas a un argentino más en otra liga competitiva de Europa. Fue el italiano Fabrizio Romano quien lanzó la primicia sobre el interés del equipo portugués. ‘’¡El Porto abre conversaciones para fichar a Nehuén Pérez como nuevo central con una oferta oficial enviada al Udinese!’’, afirmó. Además, resaltó que ‘’los términos personales ya están acordados porque Pérez quiere seguir en el fútbol europeo’’.

🚨🔵 EXCL: FC Porto open talks to sign Nehuen Pérez as new centre back with official bid sent to Udinese!



Personal terms already agreed as Pérez wants to play European football.



🐉 Udinese board has been informed by Perez himself about his decision to join Porto. pic.twitter.com/mMdPaoKOh9