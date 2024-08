Adiós Pep y Manchester City; todo encaminado para Julián Álvarez: 95M y 5 años de contrato

Es la recta final del mercado de transferencias y más de un hincha está pendiente de la situación de su club favorito o del jugador que más le llama la atención. Entre las posibilidades podría estar Julián Álvarez, internacional con la selección de Argentina y aún delantero del Manchester City, que había hecho un balance de su rendimiento en el cuadro inglés y mostró su incomodidad por no tener los minutos requeridos. Estas declaraciones no hicieron más que acrecentar una posible salida del ex River Plate que está a poco de concretarse.

Más de un equipo se ha interesado en contar con los servicios del gaucho que en estos momento disputa los Juegos Olímpicos con su país. La falta de protagonismo en partidos trascendentales y verlo desde la banca, como bien ha indicado, ha causado que principalmente una institución se fije en él, y es el Atlético Madrid. El conjunto del ‘Cholo’ Simeone se esperanza y mira con buenos ojos el fichaje de Álvarez para esta nueva temporada. Todo parece indicar que sus caminos se van a cruzar tras la salida de Álvaro Morata del colchonero. Se reveló dicha información y solo sería cuestión de horas o hasta días para que se confirme.

Atlético va en serio por Julián

Las negociaciones avanzan y los caminos apuntan a llegar a un buen acuerdo para que el futuro de Julián Álvarez se defina pronto. El periodista Fabriizo Romano lanzó la información sobre los números de por medio que hay en el próximo traspaso del ‘9’ argentino y lo poco que falta para que Atlético Madrid cierre el acuerdo con el atacante de 24 años. ‘’El Atlético Madrid acaba de mejorar su propuesta a Julián Álvarez’’, empezó diciendo. Pero al final, confirmó que hay ‘’hay un acuerdo vigente por una tarifa fija de 75 millones de euros más complementos de 20 millones de euros’’. Asimismo, apuntó que ‘’Julián aceptó la propuesta de un contrato por cinco años’’.

🚨🔴⚪️ Understand Atlético Madrid have just improved their proposal to Julián Álvarez!



There’s difference around €2/3m between the parties with player’s agent, on it.



↪️ Diego Simeone, pushing to sign Julián and Conor Gallagher…



…up to Álvarez and Atlético Madrid. pic.twitter.com/jFlYAKGYWJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024

La joya que perdería Pep

Las semanas no se han puesto tranquilas por el caso Julián Álvarez, Pep Guardiola se enteró de lo que dijo el argentino sobre el querer tener más minutos y el español, fiel a su estilo, mencionó que "jugó mucho, pero quiere jugar más. ¿Quiere más? Está bien...". Es más, le siguió la corriente y pidió que, si tiene que pensar en su continuidad con el City, ‘’que lo piense y nos informe’’. De darse el caso de una inminente salida, el ex técnico del Barcelona no solo perdería a una pieza clave, si no a un neto goleador que influye cada vez que entra al campo por su técnica y movimientos sin balón.

🚨🔴⚪️ Julián Álvarez to Atlético Madrid, here we go! Deal in place for €75m fixed fee plus €20m add-ons.



Julián has ACCEPTED the proposal for five year deal after talks with agent Hidalgo today.



Man City signed Julián for £14m and he’s now record sale for €95m package. pic.twitter.com/HwawVTyTrh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024

Álvarez como Citizen

El campeón de la Copa América con Argentina se adaptó rápido a los requerimientos de Pep y el estilo del City. Aprovechó la lesión de Kevin De Bruyne para hacerse un espacio y demostrar de lo que está hecho. Si llega a irse al Atlético Madrid, dejará un historial de 102 partidos disputados, 36 goles y 18 asistencias. Asimismo, levantó los trofeos de la Premier League (2023 y 2024), Champions League (2023), Supercopa de la UEFA (2023) y Mundial de Clubes (2023).