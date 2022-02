Sergiño Dest se la juega a Dani Alves: decisión definitiva de Xavi

La eliminación del FC Barcelona de la Champions League tras caer en el último encuentro de la fase de grupos ante el Bayern Múnich dejó a Sergiño Dest como uno de los principales señalados, además de ser sentenciado por el propio Xavi Hernández. La llegada de Dani Alves dejaba sin sitio al estadounidense en el lateral diestro, aunque tras quedar precisamente terceros la Europa League le dará una nueva oportunidad a Dest después de cerrar la puerta a salir del Barça durante el mercado invernal. El cuadro azulgrana no ha podido inscribir al brasileño para poder contar con sus otros tres refuerzos de enero; por lo que Sergiño Dest contaría nuevamente con una oportunidad para demostrarle al técnico catalán que puede rendir a un gran nivel en una competición que en Can Barça no quieren tirar.

Desde el banquillo aseguran que la sentencia fue otorgada por falta de actitud, por lo que esperan un gran cambio de parte del jugador para volver a contar con minutos durante los próximos encuentros. En estos momentos, el estadounidense es la única opción para el lateral sin cambiar de posición a alguno de sus centrales; por lo que todo apunta a que Xavi Hernández se verá obligado a retroceder sobre sus propios pasos en el Camp Nou para darle una última oportunidad al joven lateral ante la ausencia de efectivos para afrontar un calendario muy exigente que comienza frente al Atlético de Madrid este mismo fin de semana.

La dirección deportiva del FC Barcelona con Mateu Alemany y Joan Laporta a la cabeza trató de encontrarle destino al estadounidense durante este pasado mercado invernal, aunque el propio jugador terminó desestimando la posibilidad. Sobre la mesa se encontraban dos opciones: un intercambio con el Ajax de Ámsterdam que incluiría al marroquí Noussair Mazraoui rumbo a la Ciudad Condal, o su posible traspaso al Bayern Múnich. Ninguna de las dos logró convencer a Sergiño Dest, a lo que se suma que desde el entorno del jugador aseguran que sigue centrado en conseguir triunfar en el Barça y hacer cambiar de opinión a Xavi.

Por lo tanto, Dest sería nuevamente titular al menos en los encuentros de la Europa League, contando con una última oportunidad de la mano de Xavi. En caso de no conseguir convencer, el lateral apuntaría entonces a abandonar el Camp Nou durante el próximo verano; mercado en el que el Barça buscaría entonces fichar otro lateral diestro teniendo en cuenta la edad de Dani Alves. Los culés siguen sin encontrar un relevo de garantías para el brasileño, a la espera de ver qué pasa en la segunda mitad de temporada con el rendimiento del estadounidense.