Sergio Ramos señala al culpable de la salida de Zinedine Zidane

La salida de Zinedine Zidane ya es oficial, y el Real Madrid ha hecho público el deseo del ya ex entrenador del club de dimitir. A pesar de que todavía le quedaban 12 meses de contrato, no tenía la más mínima intención de continuar, una decisión que tenía premeditada desde hace tiempo. En Don Balón se lleva dando por segura desde el mes de enero, pero es algo que la plantilla, al parecer, no sabía. Sea como sea, ya se han comenzado a despedir de él por redes sociales.

Entre ellos, también un Sergio Ramos que ha sido de los primeros, y que pronto puede anunciar su marcha, siguiendo los pasos del galo. También está enfrentado con un Florentino Pérez al que le acusan de ser demasiado exigente, y de no permitir ningún tipo de error. Eso es lo que ha hartado a ‘Zizou’, que cree que no se ha sido justo con él, y se ha tenido muy poca paciencia, y muy poca memoria, en los momentos complicados, a pesar de todo lo conseguido en el pasado.

Pese a tener a una buena parte del vestuario de su lado, el que fuera campeón del Mundial de Francia en 1998 tenía claro que lo mejor era dejar el cuadro blanco. Los resultados no estaban de su lado, y este curso han sido incapaces de levantar ni un solo trofeo. Eso si, hay que dar mérito a lo que han hecho, compitiendo por casi todos los títulos hasta el final, a pesar de las numerosas lesiones que ha habido. Y por eso, señalan a un nombre, que opinan que tiene más culpa que Zidane: Gregory Dupont.

Para muchos puede ser un desconocido, pero es el preparador físico, y el encargado de mantener en forma a todos los futbolistas. En parte, se le puede echar la culpa al galo por haberle incorporado a su cuerpo técnico, prescindiendo de un Antonio Pintus que se fue al Inter de Milán de Antonio Conte. Y las diferencias saltan a la vista: mientras uno ha conseguido tener a todos los cracks enchufados, sin apenas lesiones, y han conquistado la Serie A, otro puede ser despedido en días.

Gran parte del fracaso del Madrid es de Dupont.