Sería el líder del Real Madrid como Toni Kroos, Al-Khelaïfi se lo llevó y su final será dramático

Si en la vida normal todo pueda dar vueltas sorprendentes, en el fútbol todavía más. Gran ejemplo de ello ha sido el ocaso de Sergio Ramos. El central español, lejos de optar por retiros dorados en puntos del mundo exóticos, ha optado por hacerlo compitiendo en el fútbol español. Sin embargo, sus últimos coletazos en el primer nivel no están siendo para lograr lo que esperaba. Y es que, el de Camas, lejos de competir, como ha hecho toda su vida, por títulos, está más pendiente del descenso que de cualquier otra cosa, un auténtico drama para una de las mayores leyendas del fútbol español.

Dejar Chamartín, la peor decisión posible

Es bien sabido que lejos del Santiago Bernabéu hace mucho frío, ya lo han demostrado sobradamente Asensio, Casemiro y el mismo Ramos, que, a diferencia de ambos, ha sido capaz de remontar el vuelo en lo individual, pero no en lo colectivo, donde el bajísimo rendimiento de su Sevilla está lastrando sus últimos años en el máximo nivel.

La realidad es que, desde su salida del Real Madrid, hemos visto una versión, ciertamente peor de Ramos, en especial desde que atendió los cantos de sirena de Nasser Al-Khelaïfi, donde entre lesiones y falta de conexión con el PSG, vivió un calvario, que se ha trasladado a Savilla, donde ha acumulado derrotas con enfrentamientos con los aficionados que invitan a pensar qué sería del camero si hubiera apostado por cerrar su carrera vestido de blanco.

"¡TEN UN POCO DE RESPETO! ¡RESPETA A LA GENTE!”



¡Qué enfado de Sergio Ramos!#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/n0T2aRNBEa — DAZN España (@DAZN_ES) January 4, 2024

Sin Alaba y Militao, el líder indiscutible

Con los duros tiempos que está pasando la zaga del Real Madrid, todo lleva a pensar que Ramos sería el gran líder de la defensa blanca. El andaluz, pese a su avanzada edad, sigue siendo un central de primer nivel y sería una pareja ideal para Antonio Rüdiger, en especial, dado que Nacho no responde con buen rendiemiento y que Tchouaméni es mucho más interesante como mediocentro. Y es que, pese a los años, hay jugadores que siguen siendo vitales en Chamartín, como es el caso de Toni Kroos, al que no hay forma de sacar del once de Carlo Ancelotti.

Así pues, es realmente duro ver el complicado final de carrera de Sergio Ramos, que de poder ser el capitán general en el Real Madrid y competir por todos los títulos posibles, se ven en la tesitura de salvar a su equipo del descenso mientras se pelea con su afición en una de las temporadas más complicadas de su carrera.