Sevilla festeja la llegada del 'Colo' Barco con un increíble video; Maradona y Bilardo presentes

Valentín Barco fue presentado oficialmente este viernes como nuevo jugador del Sevilla de España. El joven de 20 años llega cedido por un año sin opción de compra proveniente el Brighton & Hove Albion de la Premier League para reemplazar a su compatriota, Marcos “Huevo” Acuña.

En ese marco, el club andaluz le dio la bienvenida al jugador surgido de Boca Juniors con un impresionante video, que incluye la presencia de Diego Armando Maradona y de Carlos Salvador Bilardo. Los campeones del mundo con Argentina en México ’86 tuvieron un paso por la institución a principios de los ’90.

En las imágenes hay un recuerdo que protagonizó el Doctor cuando dirigía a ese club y retó a uno de sus colaboradores del plantel. “Los de colorado son los nuestros”, le recordó en medio del partido.

❤️ "𝐋𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫𝐚𝐨 𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬"



🏠 ¡Bienvenido a tu nueva casa, 𝐂𝐨𝐥𝐨! 🇦🇷 pic.twitter.com/5qaa06JFjV — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 23, 2024

Esa frase le da paso a la aparición de Maradona y otros argentinos que pasaron por el club como: Javier Saviola, Nicolás Pareja, Éver Banega, Franco Vázquez, Huevo Acuña, Gonzalo Montiel y Lucas Ocampos.

Derrota del Sevilla en casa

El conjunto Francisco Javier García Pimienta cayó en condición de local 1-2 ante el Villarreal. Los goles de la visita fueron anotados por Arnaut Danjuma a los 2 minutos de juego y Ayoze Pérez a los 95. Dodi Lukebakio había marcado el empate transitorio.

Tras el encuentro, el técnico catalán manifestó su descontento con la actuación de sus dirigidos: “Hemos tenido fallos defensivos en momentos puntuales. Si no somos contundentes, estos equipos te penalizan. La clave está en no conceder ocasiones. Debemos construir desde la defensa, que no nos creen ocasiones y que no sean claras. No es el camino encajar cuatro goles en dos partidos. Tenemos que mejorar muchísimo”.