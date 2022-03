Sigue la angustia en Madrid: la renovación de Modric está en el aire

El croata no tiene ninguna duda, como señaló en declaraciones a 'Sportening', desconoce hasta cuando le durarán las pilas, pero tiene claro que, mientras siga aportando al equipo, por su cabeza no pasará el colgar las botas: "no sé hasta que año voy a poder jugar. Puede ser 40, o más o menos. Vamos a ver. Tengo que ir poco a poco, disfrutar de lo que estoy haciendo, me siento bien físicamente, que es importante, mentalmente también, estoy en un club muy grande, el mejor club del mundo sin ninguna duda y estoy trabajando para para mantener este nivel lo más allá posible".