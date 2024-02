Simeone define el nuevo objetivo del Atleti: un top de Xabi Alonso y el fichaje soñado por Van Dijk

Con la temporada del Atlético de Madrid ya confirmada como una de las más decepcionantes de los últimos tiempos, el conjunto colchonera ya ha comenzado a trabajar de cara al próximo mercado de verano, donde Diego Simeone espera reforzar una plantilla que necesita mejoras importantes en múltiples demarcaciones. Sin embargo, la defensa colchonera requiere de una mejora sustancial en la posición de central, donde según informan en Alemania, en el Civitas Metropolitano tienen marcado en rojo el nombre del central del Leverkusen, Piero Hincapié de cara a verano.

De suplente a intocable en el Leverkusen

El central ecuatoriano no comenzó la temporada de la mejor manera, pues tras superar una sanción de tres partidos en los primeros partidos de Bundesliga, Hincapié tuvo que trabajar de lo lindo para recuperar un puesto que hasta el inicio de este 2024 no ha sido capaz de recuperar. Sin embargo, desde el 13 de enero, el ecuatoriano no se ha perdido ni un solo minuto en liga.

En este sentido, HIncapié se ha erigido como uno de los grandes líderes de la defensa de un Xabi Alonso que sabe que puede confiar ciegamente en su central, el cual ya ha alcanzado un valor de mercado de unos 35 millones de euros, hecho que, sumado a que su contrato no expira hasta 2027, hace que su salida no vaya a ser especialmente fácil.

El Atleti no estará solo en la puja

Además, si con el gran valor de Hincapié para el equipo de Xabi Alonso no fuera suficiente, todo se complica más con la entrada en escena del Liverpool, que, según GOAL, ve en el ecuatoriano al socio ideal para Virgil Van Dijk, hecho que no hará sino, subir la cotización del actual jugador del Bayer Leverkusen.

Así pues, Simeone ya ha encontrado en el mercado al jugador indicado para reforzar su línea defensiva, la cual espera que, con una incorporación como la de Piero Hincapiés, de un paso adelante y recupere esa solidez que caracterizó al mejor Atlético de Madrid de Simeone.