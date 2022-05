Simeone, destrozado: su central deseado le da calabazas al Atlético

El Atlético de Madrid no atraviesa su mejor momento de los últimos años, especialmente en el plano defensivo. La principal característica con la que el Cholo Simeone ha llevado en las últimas temporadas hacia el camino del éxito a su equipo, la de hacerse fuerte atrás, no está resultando como le gustaría al argentino en esta campaña y eso le ha llevado a lanzarse al mercado en busca de nuevos refuerzos que le permitan recuperar su identidad.

Y como venimos contando en Don Balón desde hace tiempo William Saliba es una de las piezas que ha elegido el Atlético de Madrid para apuntalar su línea de centrales. Sin embargo, no está nada claro que el joven futbolista francés vaya a jugar en el Metropolitano el próximo curso, y no sólo porque el Atleti tenga competencia de otros equipos interesados en hacerse con sus servicios, sino porque las últimas declaraciones del propio zaguero no invitan precisamente al optimismo.

William Saliba está jugando esta temporada en el Olympique de Marsella en la Ligue1 en calidad de cedido por el Arsenal. Pero su rendimiento con el conjunto francés está siendo tan alto y él mismo se está encontrando tan a gusto en su país que parece dispuesto a seguir vistiendo la camiseta del OM. “Mi deseo es terminar bien la temporada y salir con una buena nota en el caso de que no vuelva”, alegó recientemente el central galo.

Y es que pase lo que pase en el mes de junio Saliba volverá a integrar las filas del Arsenal, aunque otra cosa bien distinta es que realmente Arteta cuente con él. Por eso, el propio futbolista ha lanzado un guiño hacia el Olympique de Marsella sabiendo que en el club francés estarían encantados de poder seguir contando con él al menos una temporada más: “Sería un placer volver pase lo que pase, esto no es como si supiera que no voy a regresar, es Marsella, es mi club”.

Estas declaraciones no han sentado bien en el Atlético de Madrid, que se había puesto a la cola tanteando al futbolista. Tras estas palabras, parece que en el caso de no seguir en el Arsenal su primera opción sería la de volver a vestir la camiseta del Olympique de Marsella, con quien podría jugar la próxima edición de la Champions League.