Simeone está siendo injusto con él por su hijo y Sorloth, se harta y amenaza otra vez al Atlético de Madrid

Mientras Simeone esté al frente y tenga resultados, el Atleti será un bálsamo. Al menos, de puertas afuera. Dentro la cosa cambia con una de sus estrellas, la cual se siente incómoda con los minutos de juego de Giuliano Simeone y Alexander Sorloth, más que nada porque estos le quitan los que se está ganando como nadie sobre el tapete verde.

Hace no tanto tiempo que Ángel Correa estuvo a un paso de abandonar el Atlético de Madrid, finalmente no lo hizo, pero esa idea le ronda la cabeza cada vez más. Y no es extraño que así suceda, ya que por números no solo merece más que el retoño del míster y el jugador noruego, sino que, sobre el papel, sus guarismos superan los de Antoine Griezmann.

Un revulsivo que no pasa de eso para el Cholo

Ángel Correa se ha convertido para el Cholo Simeone en una herramienta perfecta. Lo es porque sin tener cartel de crack tiene números de tal cosa y el míster argentino se ha acostumbrado a beneficiarse de sus servicios y enorme crédito, tanto en LaLiga EA Sports como en la Champions League, sin tener que comprometer el estatus de sus estrellas. Hasta ahora.

Tengamos en cuenta que, con la excepción de Julián Álvarez, máximo artillero del Ateti con nueve dianas en 1184 minutos de juego, Correa supera al resto de jugadores de la plantilla en base a sus tantos por presencia sobre el césped. Por ejemplo, sí, ha marcado uno menos que Griezmann (6), pero el de Rosario los ha hecho (sus 5) en la mitad de tiempo: el francés ha jugado 1418 minutos por los 678 del argentino.

Un momento clave en su carrera

A sus 29 años y con contrato en vigor con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2026, para Correa se presenta una oportunidad única de plantarse y exigir su cartel de estrella del equipo o lanzarse a una nueva vocación, posiblemente la de alcanzar un último contrato de vértigo con un estatus superior.

Recordemos que Correa es uno de los campeones del mundo que tiene el equipo, que llegó de San Lorenzo en 2015 y que nunca ha dado un problema, a la vez que siempre ha dado la cara sobre el campo. Asimismo, hay que hacer mención a los minutos de dos de los jugadores que le quitan protagonismo, un Giuliano Simeone (606) y un Sorloth (904) que apenas si suman un gol más entre los dos que el rosarino.