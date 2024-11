Simeone lo califica de decepción y le advierte que no volverá a jugar en el Atlético de Madrid

El Cholo Simeone ha dado con la tecla y tienen justo lo que necesita para la medular del Atlético de Madrid, razón de más para no dejar cabos sueltos a su espalda. Para el míster argentino, más allá de las actuales victorias y de los problemas que ha de atajar en el juego del equipo y su eficacia, tiene claro que hay un futbolista que no va a volver a jugar en el Atlético de Madrid. Simplemente, no tiene hueco para él.

Y ya no solo por la decepción que para el Cholo ha supuesto este inicio del curso de futbolista, sino porque ha hallado otros tantos jugadores que hacen imposible la apuesta por él. Con todo eso, tiene la decisión tomada y ya se la ha adelantado.

Un inicio para olvidar y nulas opciones de volver al Metropolitano

Esto no debe sorprender al aludido, un Saúl Ñíguez que ya se las vio y se las deseó con el Cholo Simeone en los últimos tiempos en el Atleti, sin embargo su contrato en vigor (hasta 2026) y su ficha, muy alta, impidieron que separaran caminos, algo que, de hecho, no ha ocurrido formalmente.

Con todo, eso no es problema para Simeone, que ya tiene cerrada su medular, piensa en otros jugadores para ella, de modo que el préstamo prorrogable en Sevilla, sentencia el técnico al futbolista, es para él definitivo: Saúl no volverá a jugar en el Atleti.

Sin rastro del fichaje estrella sevillano

Y es que, si Saúl contaba ya con pocas papeletas de convencer al Cholo de cambiar su idea con él, su inicio de temporada en Sevilla, donde apenas ha aportado en el equipo que comanda García Pimienta entre lesiones y ausencias, deja claro al preparador argentino que su salida fue una gran decisión.

Recordemos que el mediocampista puede extender la vinculación con el club hispalense una vez acabe esta campaña, pero ahora los andaluces empiezan a dudar y el de Elche, si no se cierra el acuerdo definitivo con el Sevilla FC que se apalabró, se encuentra con el muro que ya le pone Simeone para la 25/26, donde tiene contrato en vigor. García Pimienta, que lo alineó frente al Rayo pero no lo puso, también vacila.