Cristiano Ronaldo sentencia a Rangnick: su deseo entre París y Madrid

La planificación del Manchester United para la temporada que viene continúa siendo una completa incógnita en estos momentos, teniendo en cuenta que Ralf Rangnick apunta a no seguir el curso que viene al frente de los red devils. Además, la situación de varias de sus estrellas como Paul Pogba o Cristiano Ronaldo es incierta, con el francés terminando contrato y el luso sopesando la opción de abandonar nuevamente Old Trafford en busca de un reto de máximo nivel donde poder luchar por la Champions League. Todo hace indicar que el portugués no ha tomado una decisión definitiva, aunque en caso de buscar salir a coste cero tendría que sentarse a negociar con el United al contar con contrato hasta 2023.

El último avance de ESPN respecto al futuro del portugués asegura que el delantero no tomará ninguna decisión hasta que conozca el nombre del nuevo entrenador del Manchester United para la temporada que viene, por lo que habrá que esperar hasta verano para contar con novedades respecto a la posible salida de Cristiano Ronaldo. En cuanto a sus posibles destinos, hay pocos clubs capaces de hacer frente al alto salario del luso, aunque desde su entorno aseguran que sus deseos pasarían por regresar al Real Madrid o firmar por el Paris Saint-Germain en caso de abandonar nuevamente la Premier.

Teniendo en cuenta los actuales condicionantes del próximo mercado estival, el Real Madrid parece una opción prácticamente imposible para CR7, a lo que se suman las palabras del propio Florentino Pérez del pasado verano asegurando que la etapa del portugués en Chamartín terminó, apostando por otros objetivos más importantes de cara al futuro como Kylian Mbappé y Erling Haaland. Por lo tanto, todos los caminos conducirían al PSG, donde podría compartir vestuario por primera vez con Leo Messi y Neymar Júnior como relevo precisamente de Mbappé.

Los deseos de Cristiano Ronaldo pasan por continuar luchando entre los mejores de Europa al menos un par de temporadas más, por lo que las opciones de regresar a Portugal o la MLS parecen en estos momentos en un segundo plano. El delantero luso deberá tomar una decisión una vez se anuncie el nuevo entrenador del Manchester United para la temporada que viene, que apunta a ser Mauricio Pochettino; a pesar de que para cumplir con su objetivo, todo parece reducirse a continuar en Old Trafford o poner rumbo al PSG si el interés del conjunto parisino sigue vigente.