Simeone le pidió antes que a Luis Suárez, fichaje récord y su calvario en Madrid acabará por Salah

Todo parecía encaminado para que João Félix, un jugador que llegó a Madrid por petición de Simeone antes incluso de que lo hiciera Luis Suárez, disputara la presente temporada en las filas del FC Barcelona. El jugador expresó abiertamente su deseo de ponerse a disposición de Xavi tras vivir tres campañas repletas de críticas en el conjunto atlético y, aunque tanto Enrique Cerezo como el Cholo estaban dispuestos a aceptar su salida, las conversaciones se han enfriado por completo… y por una razón muy esclarecida: las exigencias del conjunto capitalino y los problemas económicos de la entidad catalana.

Eso sí, aunque el mercado de traspasos está a punto de terminar, permanecer en el Atlético de Madrid no es una opción que contemplan ni João Félix ni Simeone ya que el jugador no ha mostrado compromiso con el proyecto que dirige el argentino y de ahí que el crack de 23 años no haya disputado ni un solo minuto en lo que va de campaña.

Muchos presagiaron en 2019 que los 127 millones de euros invertidos por el club madrileño en el exfutbolista del Benfica serían una operación tremendamente exitosa en un futuro no muy lejano, pero nada más lejos de la realidad. Solo a cuentagotas el luso ha mostrado el talento que muchos presuponían antes de que aceptara la propuesta del Atlético de Madrid y aunque João aún tiene contrato en vigor con la entidad, su carrera profesional está orientada lejos de LaLiga ya que el Barça ha desistido de su fichaje.

Y su destino será…

El Liverpool, según ha informado A Bola en las últimas horas. Aunque los reds no han mostrado interés en el futbolista portugués durante el periodo estival, la amenaza recibida desde Arabia Saudí a manos del Al-Ettihad con Mohamed Salah como protagonista ha obligado a Jürgen Klopp a elegir un recambio potencial del egipcio, quien la semana pasada manifestó mucha predisposición a abandonar Anfield y cambiar de aires.

Es cierto que el propio Klopp se ha mostrado muy reticente a negociar la salida de Salah, pero son ya muchas las posibilidades que tiene el gigante saudí de hacerse con la estrella egipcia y de este modo João Félix ha comenzado a acaparar una dosis muy alta de protagonismo en las oficinas de Anfield.