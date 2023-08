Xavi y Joan Laporta preparan una salida exprés del Barça por culpa de Balde: a la calle tras renovar

Fue uno de los fichajes que despertaron ilusión en el periodo de traspasos veraniego de 2022 en el nuevo proyecto liderado por Xavi Hernández, pero la situación actual de Marcos Alonso es muy complicada. El español ha sido el último jugador inscrito por Joan Laporta como miembro de la plantilla culé, un hecho dado por los problemas de la entidad para cumplir con el fair-play financiero, y de ahí que el futbolista aún no tenga garantizada su continuidad en el equipo.

Es necesario recordar que Marcos Alonso, tras cuajar una primera campaña nada despreciable en las filas culés, convenció a la directiva para extender su contrato hasta el 30 de junio de 2024, pero el futuro del jugador de 32 años en la Ciudad Condal podría contar con un nuevo giro radical.

La presencia de Alejandro Balde en las filas culés es la razón de peso por la que Alonso está valorando abandonar el club y por la que Xavi y Joan Laporta no han descartado todavía aceptar la propuesta que, si nada se tuerce, presentará el Manchester United de forma inminente. Solamente restan cuatro días para que finalice el margen para mover ficha en el capítulo de traspasos y los red devils, de forma muy inteligente, están dispuestos a aprovechar la situación de Alonso para hacerse con los servicios del futbolista madrileño.

Es cierto que la temporada pasada, beneficiándose de las lesiones del propio Balde e incluso de Ronald Araujo y Andreas Christensen, Marcos Alonso gozó de mucho protagonismo en los planes de Xavi Hernández siendo empleado por el técnico catalán como lateral izquierdo o como central, pero las extraordinarias prestaciones del canterano y la presencia, entre otros jugadores, de Iñigo Martínez ha mermado mucho su importancia en el proyecto blaugrana.

La mejor prueba de ello, como ya hemos mencionado unas líneas más arriba, es que Xavi trasladó sus prioridades a Laporta a la hora de inscribir jugadores y, lastimosamente para el defensa español, Alonso no se encontraba entre ellas. De ahí que el ex del Chelsea haya sido alistado hace un par de días atrás, hecho por el que todavía no ha debutado de manera oficial esta temporada con el equipo, y de ahí que el Manchester United tenga todo a favor para concretar la incorporación del zaguero, una incorporación que se cerraría por una cifra inferior a 10 millones.