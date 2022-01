Simeone no puede más, estalla por culpa de la actuación de 3 jugadores

Cuantas vueltas da la vida y más vueltas da aún el mundo del fútbol. Si hasta ahora no se paraba de hablar de fin de ciclo y de la necesaria renovación de una plantilla que no ha cumplido con las exigencias propias de su nivel, ahora, gracias a la remontada in extremis contra el Valencia por 3-2 con el gol de Mario Hermoso en el minuto 93 todo parece haberse dado la vuelta. Papa, ¿Por qué somos del Atleti? Preguntaba aquel niño a su padre en el coche en aquel famoso anuncio. Por partidos como el de ayer respondería el padre.

El técnico argentino mostraba su alegría desbordada al final del encuentro en rueda de prensa: “Hoy es fácil contar lo que se vio. El primer tiempo no fuimos nosotros. No hicimos nada de lo que quisimos. Nos tiraron dos tantos y dos goles. En el segundo tiempo, en la desesperación y ansiedad, hablamos con tranquilidad. Hablamos de que hay muchas maneras de perder, pero si perdíamos fuera con valentía. Sabíamos que la gente no nos iba a fallar. En cualquier otro sitio habría criticado al equipo, pero el equipo mandó mensajes dentro del campo y se vio lo que se vio, al Atlético de Madrid”, comentaba al término del partido.

Otra cosa, pero el entrenador del club rojiblanco asume y vive perfectamente en la realidad y en el presente, solo hay que analizar su discurso. Conocía de la desesperación y la ansiedad del equipo y de la afición, pero también sabe que está hablando del Atlético de Madrid, el club que tiene por lema ‘nunca dejes de creer’, y así fue una vez más.

Y eso que todo parecía pintarse de negro según iban pasando los minutos en el Metropolitano. 0-2 al final de la primera parte, con un equipo sin garra y sin pasión dentro del campo, no parecían ellos. Y al comienzo de la segunda parte la grada explotó contra el argentino, no entendían que con un resultado como ese el técnico sustituyera a Joao Félix, un delantero, para dar entrada en el terreno de juego a Felipe, un defensa. La grada estalló y comentar a silbar a Simeone.

Al final del partido el técnico explicaba el porqué de esa decisión:” es una cuestión de características, cuando se sienten cómodos lo hacen bien. Los cambios son los que uno siente. ¿Sentía que, si lo buscábamos el partido con gente por fuera, potenciando la defensa con Felipe… que así íbamos a ganar el partido?

Un simple partido de fútbol puede dar la vuelta por completo la situación de un equipo, quizás la remontada ante el Valencia no sea una más en la carrera del argentino al frente del banquillo colchonero, quizás sea un punto de inflexión en la temporada del Atlético de Madrid y por fin empiece a verse al equipo ilusionante con el que se soñaba a principios del mes de agosto. Al menos por fin esta semana será tranquila para los rojiblancos, así lo hacía parecer la inmensa alegría que desprendía el Cholo ante los periodistas:” ¿Qué sentí? Que es maravilloso el lugar donde estoy. Que cada vez que se va quiero agarrarlo más fuerte. Me dolía el corazón en el primero tiempo”, Simeone no puedo más y estalló y todo ello por culpa de la gran la actuación y los goles de Cunha, Correa y Hermoso.