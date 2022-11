Simeone rompe con João Félix, sorpresa con su destino: OK por 80 kilos

El verano pasado ya fue uno de los temas que más dieron que hablar en las oficinas del Metropolitano y ahora la situación de João Félix mira a salir de la capital española en 2023. En enero, se antoja complicado que el delantero portugués vaya a cerrar un traspaso que sin duda supondría el gran bombazo del mercado invernal, pero el distanciamiento con Diego Pablo Simeone cada vez es más evidente y de ahí que el próximo verano, una vez haya finalizado el curso, esté destinado a protagonizar una despedida de lo más amarga.

A pesar de llegar a cambio de 127 millones, el futbolista no ha rendido al nivel esperado y sus cifras anotadoras justifican por sí mismas la sensación de decepción que se vive en Madrid con el jugador de 23 años: 32 goles en más de 100 partidos disputados ya con el club. Simeone está brindando muy pocos minutos al ariete portugués a pesar de que otros futbolistas de la plantilla tampoco están ofreciendo la mejor de sus versiones y estas rencillas que se viven en el club acabarán, salvo sorpresa, con João fuera del equipo.

Pero la cosa no se queda aquí ya que, si resulta novedoso conocer que el Atlético de Madrid está dispuesto a negociar la venta del jugador a cambio de una cifra que supere los 80 millones, hay un pretendiente en Europa que ya ha sido vinculado estrechamente con el futbolista por su profundo deseo de reforzar la delantera con él, y no, no es el PSG a pesar de que Leo Messi está a punto a hacer oficial su salida del club en 2023: el Chelsea va muy enserio a por el luso.

BeSoccer ha hecho eco de la intención del conjunto londinense de lanzarse a por João Félix a sabiendas de su complicada situación en el Atlético y de que el propio jugador está abierto a cambiar de aires para disfrutar de la importancia que Simeone no le está permitiendo acaparar.

Centrándonos en el Chelsea, el club inglés ha perdido mucha capacidad competitiva tanto en la Premier como en la Champions y Todd Boehly, quien tomó el relevo de Abramóvich a principios de año, sabe que solo a base de inversiones millonarias podrá componer una plantilla que pueda pelear de nuevo por todos los títulos y ser una seria amenaza para Manchester City, Real Madrid, Liverpool, Bayern de Múnich y el propio PSG.