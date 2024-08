Simeone se quedó con la ilusión; el mediocampista marroquí que se le escapó: llegó al Fenerbahce

Recta final para que los clubes de Europa ultimen detalles para sus traspasos o pendientes, como el que Fiorentina ha tenido en los últimos años con Sofyan Amrabat. El mediocampista de Marruecos, que fue una de las figuras del Mundial Qatar 2022, ha ido de cesión en cesión. Arribó a Manchester United para marcar la diferencia, pero poco después volvió al conjunto 'viola' para que una vez más lo prestara.

Atlético Madrid se postuló para cerrar el fichaje del africano, pero no hubo nada concreto al final. El Aleti, hasta cinco fichajes en su haber para afrontar LaLiga, se quedó sin la posibilidad de incluir al todoterreno de Amrabat, quien al final escogió un nuevo destino. El Fenerbahce de Turquía fichó al codiciado jugador procedente de la Fiorentina. Una vez más, el club italiano se beneficia tras cederlo al club turco.

Las especulaciones se acabaron y tras permanecer en la Fiorentina por una temporada más, se hizo oficial que Sofyane Amrabat es nuevo jugador del Fenerbahce de la Superliga Turca. El volante defensivo de 28 años llega tras haber depositado por él alrededor de 2 millones en concepto de préstamo, según indica Fabrizio Romano. Si se lo quiere quedar, tendría que abonar hasta 16 millones.

