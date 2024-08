El United se arrepiente de robarle su perla a Chelsea; una lesión más en su historial: sufre ten Hag

Manchester United cierra este mercado con nombres para tomar en cuenta, como los de Matthijs de Ligt o el de Noussair Mazraoui. Hasta el mismo que Manuel Ugarte que no tardará en ser presentado fijó su destino con los 'red devils'. Sin embargo, en la interna del equipo hay un jugador que no la pasa nada bien desde que llegó, y ese es Mason Mount, quien solo sabe de lesiones más que de fútbol y goles.

El ex volante de Chelsea no ha tenido una lesión tan larga desde que llegó al Old Trafford, su situación se ha tornado complicada y cuando todo indicaba que sumaría para el plantel del Erik teng Hag, el propio inglés aseguró su frustración tras una nueva dolencias que lo sacará de las canchas. No es el único ausente del grupo, pues Leny Yoro, quien recién llegó esta temporada seguirá pasando por el quirófano producto de una fuerte lesión.

Mason Mount fue titular en el último encuentro entre Manchester United y Brighton. Todo estaba bien hasta que el volante fue cambiado, señal que algo indicaba que no estaba bien. “Durante el último partido sufrió un pequeño problema muscular. Estaré fuera por algunos partidos”, confesó el ex Chelsea. Al final fue un golpe en el muslo y su fecha de retorno es indefinida hasta la fecha.

ℹ️ Mason Mount has issued a statement about his recent injury setback.



